Domenica 22 Dicembre 2019 Passeggiata Natalizia in compagnia degli amici a 4 zampe per le vie del centro di Massafra condita da una abbondante spruzzata di spirito natalizio e tanto “rosso Natale”.

Evento è organizzato da Petvago – negozio di alimenti e accessori naturali per cane e gatto – in collaborazione con il Centro Cinofilo Non c’è 2 senza cane A.S.D con il Patrocinio del Comune di Massafra. L’evento è gratuito ed aperto a tutti i proprietari che vogliono trascorrere momenti indimenticabili con il migliore amico dell’uomo, godersi una passeggiata cittadina in armonia con altri proprietari. A tutti i partecipanti chiediamo di indossare cappellini, corna da renna, tutto ciò che lo spirito natalizio possa ispirare, mentre i cani riceveranno un gadget personalizzato e si sfilerà per le strade del centro per farci ammirare! Vi aspettiamo numerosi … più siamo e più ci divertiamo!!!

Programma della serata

1. Punto di ritrovo ore 17:30 presso il negozio Petvago in Corso Roma 71, Massafra (TA)

consegna kit di benvenuto; stand espositivi Zampa di Legno ( personalizzazione accessori in legno per animali), artista e pittrice Emily Maggi per ritratti personalizzati

2. Partenza ore 18:00 con sfilata sul corso principale Corso Roma, Piazza Vittorio Emanuele, Corso Italia, Piazza Garibaldi e visita del Castello Medioevale. i partecipanti saranno accompagnati durante la passeggiata da educatori cinofili professionisti del Centro Cinofilo Non c’è 2 senza cane A.S.D e Medico Veterinario

3. Rientro ore 20:00 presso il Negozio Petvago per buffet e saluti

Regole per la partecipazione

L’evento è gratuito ma è richiesta iscrizione presso il negozio Petvago, tel. 391/3093330. I cani saranno accompagnati dai proprietari rigorosamente al guinzaglio come previsto dalla legge; non sono ammesse cagne in calore e cani non socializzati; ognuno è responsabile del proprio cane e d eventuali danni arrecati a persone, cose o altri animali e gli organizzatori non saranno in alcun modo responsabili di ciò.