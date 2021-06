Scoppia l’estate è ritorna Battiti Live, l’evento musicale che si svolge in varie piazze della Puglia e della Basilicata, alla quale partecipano numerosi artisti italiani e internazionali.

Organizzata dal Gruppo Norba, va in onda su Telenorba e Radionorba TV, in radio su Radionorba e dal 2017 in anche su Italia 1.

Le tappe 2021

Otranto (principale), Polignano a Mare, Vieste, Barletta, Grottaglie, Santa Maria di Leuca, Martina Franca, Gallipoli, Gravina in Puglia, Fasano, Giovinazzo, Taranto, Bari, Brindisi, Foggia e Lecce.

I cantanti dell’edizione 2021

Bob Sinclar, Purple Disco Machine, Sophie and the Giants, Alice Merton, Topic, Joel Corry, Álvaro Soler, Dotan, Master KG, Oscar Anton, Fedez, Orietta Berti, Emma Marrone, Loredana Bertè, J-Ax, Jake La Furia, Boomdabash, Baby K, Takagi & Ketra, Giusy Ferreri, Nina Zilli, Clementino, Rocco Hunt, Ana Mena, Noemi, Carl Brave, Nek, Fred De Palma, Annalisa, Irama, Alessandra Amoroso, Ermal Meta, Mahmood, Sangiovanni, Gazzelle, Francesca Michielin, Capo Plaza, Elettra Lamborghini, Colapesce e Dimartino, Anna Tatangelo, The Kolors, Coma Cose, Gaudiano, Rkomi, Mara Sattei, Lorenzo Fragola, Federico Rossi, Deddy, Shade, Aka7even, Sottotono, Gaia, La Rappresentante di Lista, Boro Boro, Cara, Gio Evan, Jasmine Carrisi, Tancredi, Mr. Rain, Gigi D’Alessio, Michele Bravi, Il Tre, Aiello, Ernia, Braco, Luna, Icon 808, Didi, Nicola Siciliano, Shiva, Emma Muscat, Astol, Pinguini Tattici Nucleari, Cedraux, Arisa, Vhelade, Enula, Malika Ayane, Lil Jolie, Tommaso Stanzani, Arianna, Andrea Damante, Fabio Rovazzi.

I presentatori

Alan Palmieri, Elisabetta Gregoraci e Mariasole Pollio.

La puntata del 29 giugno

Domani, 29 giugno, andrà in onda la terza puntata, con un cast stellare composto da Purple Disco Machine, Sophie and the Giants, Bob Sinclair, Michele Bravi, Fred De Palma, Sottotono, Emma, Rocco Hunt e Ana Mena, Noemi e Carl Brave, Clementino e Nina Zilli, Ermal Meta, Takagi e Ketra, Giusy Ferreri, Mr. Rain, Gaia, Lil Jolie, Il Tre, J-One, Alvaro Soler, Arisa, Mahmood. L’appuntamento è sempre alle 21 in diretta su Radio Norba, Radio Norba Tv e Telenorba, in streaming sulla nuovissima App di Radio Norba e su radionorba.it e norbaonline.it. È inoltre possibile seguire l’evento anche attraverso i social di Radio Norba, con l’hashtag #battitilive.