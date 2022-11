Anche quest’anno **ASPETTIAMO CECILIA**tutti insieme!!!

ALL YOU CAN FRITT: friggeremo dieci cento mila chili di pettole (e non solo!) con l’aiuto delle sapienti mani degli anziani del centro polivalente.

Vi aspettiamo dalle ore 20,00 in via Flavio Gioia a Carosino. L’evento è patrocinato dal comune di Carosino.