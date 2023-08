Un duo che ha segnato con la sua tendenza musicale più generazioni, gli Articolo 31, scelti per chiudere in grande stile, le date leccesi dell’Oversound Music Festival 2023. L’atteso concerto si svolgerà all’interno del PalaLive, grande contenitore per eventi di Piazza Palio, sabato 19 agosto a partire dalle 21.30.

Gli Articolo 31

Il duo hip-hop più radiofonico d’Italia negli anni 90-2000, fresco di reunion sul palco del Festival di Sanremo, saranno quindi i grandi protagonisti della quinta ed ultima serata della kermesse di concerti che ha dimostrato, per portata degli ospiti coinvolti e per livello di pianificazione tra le più importanti e meglio organizzate del sud Italia.

Composto dal rapper J-Ax (Alessandro Aleotti) e dal produttore DJ Jad (Luca Perrini), il duo degli Articolo 31 è stato senza ombra di dubbio, uno dei gruppi più influenti della scena hip hop italiana, sicuramente il primo capace di raggiungere il successo “mainstream”, grazie all’abilità nel mischiare elementi di vari generi musicali all’immediatezza del rap.

Dal 1990 hanno segnato intere generazioni con i loro brani irriverenti e il loro rap itliano originale, diventando numeri di vendite ed ascolti alla mano, un vero e proprio cult della canzone pop italiana. Il loro album di debutto del 1993, “Strade di Città”, è considerato uno dei primi dischi hip-hop radiofonici in Italia, in cui il loro sound è il tipico dell’epoca d’oro del rap, con rime freestyle, ritmi e ritornelli campionati.

L’anno successivo, il duo fonda il collettivo Spaghetti Funk e pubblica il secondo lavoro in studio “Messa di Vespirl”, album che rappresenta la loro svolta per il grande pubblico anche grazie al successo del tormentone “Ohi Maria”. Il trionfo degli Articolo 31 in Italia arriva nel 1996 con la pubblicazione del disco “Così Com’è”, accompagnato da singoli iconici come “Tranqi Funky” e “Domani” (disco di platino).

Il terzo lavoro in studio del duo, di matrice ancora più pop, detiene il record mai più battuto da qualsiasi altro rapper italiano: infatti, il disco vinse 6 dischi di platino e ben 2 dischi di diamante per le oltre 600 000 copie vendute. Dopo i due album successivi “Nessuno” (1998) e “Xché sì!” (1999), il duo amplia il proprio sound incorporando elementi di funk, reggae, rock e punk, allontanandosi dall’hip-hop purista per raggiungere un pubblico ancora più ampio. Questo accade con gli ultimi due dischi pubblicati “Domani Smetto” (2002, disco di platino) e “Italiano Medio” (2003, disco d’oro), conditi da un sound decisamente più pop-rock e pompati dalle rispettive titletrack oltre che dai brani “Spirale Ovale” e “La mia ragazza mena”.

Nel 2006, gli Articolo 31 annunciano lo scioglimento del progetto, salvo una reunion dal vivo nel 2018 con 10 date evento al Fabrique di Milano. In seguito alla loro partecipazione al Festival di Sanremo 2023 con il brano “Un bel viaggio”, che sancisce definitivamente la reunion ufficiale del duo, con gli Articolo 31 che tornano alla carica con un nuovo tour per festeggiare i 30 anni di carriera ed uno dei loro concerti in programma all’Oversound di Lecce. Una notte magica in cui il gruppo hip-hop farà cantare e muovere a tempo alle migliaia di persone attese sotto il palco del PalaLive. Il loro concerto verrà aperto, come sempre, dal set del loro disc jokey e produttore di fiducia Wlady. I biglietti si possono acquistare al botteghino del PalaLive o su www.ticketone.it