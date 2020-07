Expo artigianale, Piccoli corner dedicati a maker, illustratori, fashion designer all’interno dello spazio living di Mercato Nuovo. L’occasione giusta per ammirare i talentuosi creativi pugliesi della nostra community immergendoci in un’atmosfera intima e divertente.

Finalmente ci siamo! Fare è il verbo che riusciamo a coniugare meglio e negli ultimi mesi, come tutti, siamo stati impossibilitati a declinarlo. Non vedevamo l’ora di rimetterci in moto, e non potevamo che riprendere per mano questo strano duemilaventi insieme a degli amici, in uno spazio, Mercato Nuovo, che giorno dopo giorno diventa casa per tutti. E così per sabato 4 Luglio, dalle 19:30, ci ritroveremo a passare del tempo insieme, a modo nostro, per brindare a questa estate che piano piano sta ripartendo

Altri contenuti della serata

H. 19.30 Disco_Bizzarro #sweatyvibes by Domenico Conte H. 21:30 AC lettering video animation by Alessio Cosma H. 22.00 GND Vinyl set by Gianpiero Lacarbonara. Durante il corso della serata live sketching by Gabriele Benefico. Per tutta la durata dell’evento potrai stamparti e portare a casa la shopper targata “La Factory – handmade in Italy”. Abbiamo una voglia incredibile di stare del tempo tutti insieme, dal tramonto fino a tarda sera!