Il MediTa, Festival della Cultura mediterranea, promosso dal Comune di Taranto in collaborazione con l’Orchestra della Magna Grecia, mercoledì è entrato ufficialmente nel vivo con la conferenza stampa della quale è stata ospite Amii Stewart, la prima delle tre star all’interno della rassegna in programma sulla Rotonda del Lungomare di Taranto. Gli altri due artisti, altrettanto attesi: Sergio Bernal, ballerino di classica e flamenco, e Achille Lauro, uno dei cantautori italiani più amati.

Oltre alla cantante, protagonista giovedì 24 alle 21.00 di “Dear Ennio…”, che si esibirà insieme con l’Orchestra della Magna Grecia diretta dal maestro Roberto Molinelli e il L.A. Chorus diretto dal maestro Graziano Leserri, erano presenti all’incontro svoltosi nel rinnovato teatro comunale Fusco di Taranto, il vicesindaco e assessore alla Cultura, Fabiano Marti, il direttore artistico dell’Orchestra della Magna Grecia, Piero Romano e uno dei responsabili di Programma Sviluppo, Marco Sebastio.

MediTa, Festival della Cultura mediterranea, dunque, giovedì 24 (Amii Stewart), venerdì 25 (Sergio Bernal) e sabato 26 settembre (Achille Lauro).

Primo appuntamento, giovedì 24 settembre alle 21.00 con Amii Stewart in “Dear Ennio…” (ingresso 25, 20 euro). Le indimenticabili colonne sonore della nostra vita, un omaggio al maestro Ennio Morricone con la voce inconfondibile della grande Amii Stewart con l’Orchestra della Magna Grecia diretta dal maestro Roberto Molinelli e il L.A. Chorus diretto dal maestro Graziano Leserri. Secondo appuntamento, venerdì 25 settembre alle 21.00 con “Sergio Bernal balla il Bolero di Ravel” (ingresso 20, 15 euro). Ospite la violinista Hawijch Elders, dirige l’Orchestra della Magna Grecia il maestro Roberto Gianòla.

Terzo e ultimo appuntamento con il MediTa, sabato 26 settembre alle 21.00, protagonista Achille Lauro (ingresso 35, 30 euro). A Taranto, per il MediTa, presenta in anteprima nazionale il suo progetto musicale in versione sinfonica con l’Orchestra della Magna Grecia diretta dal maestro Piero Romano. Ospite del concerto, la cantante Nahaze (“Carillon”, feat. Achille Lauro). Promosso dal Comune di Taranto in collaborazione con l’Orchestra della Magna Grecia, Taranto Capitale di mare, il MediTa si avvale della collaborazione di partner istituzionali come Regione Puglia e MiBAC. Sponsor della rassegna, BCC San Marzano di San Giuseppe e Programma Sviluppo; partner: Five Motors, Comes Group, Fondazione Taranto 25, Iqos; partner tecnici: Hotel Museum Akropolis, Provinciali, Service Plus.