Dopo gli Avion Travel e la violinista Hawijch Elders, lunedì 18 novembre alle 21.00 terzo appuntamento con la Stagione Eventi musicali 2024/2025. Protagonista Amii Stewart a Taranto, con l’Orchestra della Magna Grecia diretta dal Maestro Piero Romano.

Un concerto particolarmente atteso tanto da avviarsi a registrare il terzo “sold out” consecutivo in una Stagione ricca di eventi. A cura dell’Orchestra Magna Grecia e con la direzione artistica del Maestro Piero Romano, oltre al Comune di Taranto, la Regione Puglia e il Ministero della Cultura, la Stagione si avvale della preziosa collaborazione di autorevoli istituti e attività presenti sul territorio.

Amii Stewart a Taranto

Artista eclettica, Amii Stewart inizia la sua carriera come ballerina nelle compagnie di Broadway, contemporaneamente coltivando il suo innato talento vocale: con otto milioni di dischi venduti, scala i primi posti delle classifiche mondiali con il brano “Knock on woods”. Da quel momento è un crescendo di successi in tutto il mondo e, in particolare, negli Anni 80 e 90 in tutta Europa.

Oltre ad una incessante produzione discografica premiata con dischi d’oro e nomination ai Grammy Awards, Amii Stewart da voce alle più belle colonne sonore sul piccolo schermo, fra queste “Il segreto Del Sahara” con il Maestro Ennio Morricone. Amii è stata anche protagonista di musical come “Jesus Christ Superstar”, “Romanza”, “Lady Day – La vita di Billie Holiday”, “Shakespeare In Jazz” e “La Pietà”, scritto e diretto dal Maestro Nicola Piovani, con testo scritto da Vincenzo Cerami.

Una delle sue ultime produzioni di successo è “Perfectly Beautiful”. In questi mesi l’artista americana sta sviluppando anche in collaborazione con l’Orchestra della Magna Grecia un nuovo progetto che include eventi live e registrazioni unplugged in studio.

STAGIONE EVENTI MUSICALI 2024/2025 – Amii Stewart, con l’Orchestra della Magna Grecia diretta dal Maestro Piero Romano. Poltronissima: 60euro, Platea e Prima galleria: 45euro; Seconda galleria: 35euro; Terza galleria: 25euro. Biglietti online: Vivaticket. Info: Orchestra Magna Grecia Taranto – Via Ciro Giovinazzi 28 (392.9199935): orchestramagnagrecia.it . La Stagione Eventi musicali 2024/2025 è presente anche su Facebook e Instagram.