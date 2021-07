Almamegretta in concerto a Grottaglie, al Cinzella Festival

Gli Almamegretta saranno a Grottaglie, alle cave di Fantiano, in concerto il 14 agosto. L’evento fa parte dell’HEART IMMUNITY TOUR 2021.

Biografia Almamegretta (dal sito ufficiale)

1991 formano la band Gennaro T (batteria), Raiz (voce) e Gianni (chitarre).

1992 entrano nel gruppo Paolo (tastiere) e Tonino (basso). Registrano il primo mini cd “Figli di Annibale”. Tour italiano.

1993 esce il primo album completo “Animamigrante”, prodotto da Ben Young. Durante la produzione incontrano D.RaD, che entra nella band come soundman e dub-maker. Tour italiano con una puntatina a Nantes, Francia, dove partecipano ad un festival di gemellaggio Nantes – Napoli. Il loro singolo “Sole” riceve il premio da 105 Network per la nuova proposta più suonata. Tonino esce dalla band.

1994 i Massive Attack ascoltano “Animamigrante” attraverso Ben Young e gli propongono di remixare “Karmacoma”, un brano del loro album in uscita, “Protection”: nascepornmobile.online “The Napoli Trip”. Si intensificano i contatti con Adrian Sherwood, il mitico produttore della On-U Sound, da sempre etichetta di riferimento per gli Alma. Registrano “Sanacore” tra Procida e Napoli: il mix (e i dubs!) sono affidati a Sherwood. Pappi Corsicato gira il video di “Nun Te Scurda’ “, il singolo tratto dall’album. Gianni esce dalla band. “Animamigrante” vince la Targa Tenco come miglior opera prima.

1995 esce “Sanacore”, seguito da un tour italiano di oltre 80 date. L’album vede la partecipazione di Giuletta Sacco e Salvatore Palomba. Il lavoro viene premiato con la Targa Tenco come miglior disco in dialetto. Eraldo Bernocchi coinvolge Raiz nel progetto Ashes: nasce “Corpus”, prodotto a New York da Bill Laswell, altro “mostro sacro” del dub. Laswell remixa “Ruanda”, un brano tratto da “Sanacore”: ne viene fuori “Glossolalia Dub”.

1996 esce “Indubb”, raccolta di brani già editi rivisitati in chiave dub: ci sono remix di Sherwood, Laswell, Scorn, Frequecies e degli Alma stessi. Tour con i Rogue Go Go, ensemble di ballerini americani che cura la coreografia dei loro show.

1997 i Leftfield, gruppo di punta della scena dance britannica, si innamorano della voce di Raiz e lo coinvolgono nelle registrazioni del loro album “Rythm&Stealth”, che esce nel 1999. Il gruppo registra “Canto do Mar” insieme a Pino Daniele. Il brano fa parte dell’album di Daniele “Dimmi Cosa Succede Sulla Terra”.

1998 esce “Lingo”, il terzo album, prodotto e registrato a Londra: ci sono Laswell, Pino Daniele, Pasquale Minieri, Tommaso Vittorini, Eraldo Bernocchi e Count Dubulah, bassista dei TransGlobal Underground, che li segue in tour.

1999 registrano “4/4” negli studi milanesi di Mauro Pagani: ospiti sono Dubulah, lo stesso Pagani, la straordinaria cantante tuva Sahinko Namtchilak. E’ il primo album completamente prodotto dalla band e mixato da D.RaD.

2000 esce “4/4”, segue tour. Gli Asian Dub Foundation chiedono a Raiz di cantare un pezzo per il loro nuovo album, probabile uscita 2002. Tarsem Singh, regista angloindiano già autore di video (U2, REM) e di spot pubblicitari molto noti, gira il suo primo lungometraggio, “The Cell”, con Jennifer Lopez: “‘O Sciore Cchiù Felice”, tratto da “Sanacore”, fa parte della colonna sonora. Il film è un successo, negli Stati Uniti e in Europa. Paolo decide di lasciare la band, pur rimanendo un collaboratore fisso, e si trasferisce a Londra.

2001 il gruppo pubblica “Imaginaria”, registrato e mixato a Milano presso le “Officine Meccaniche” di Mauro Pagani, che collabora alle recording session dell’album, la cui copertina vince l’Italian Grammy Awards come miglior progetto grafico. A “Imaginaria” viene assegnata la Targa Tenco come migliore lavoro in dialetto. Il 31 dicembre gli Alma suonano a Napoli in Piazza Plebiscito per il Capodanno davanti a oltre 70.000 persone.

2002 esce “Venite! Venite!”, primo album live (e ultimo per BMG) che documenta e sintetizza l’incessante attività del gruppo sui palchi italiani e non in quasi dieci anni di concerti. La track list è completata da due inediti realizzati in studio con la partecipazione di Mauro Pagani.

2003 Raiz lascia la band per intraprandere la carriera solista. Il disco “Sciuoglie ‘e cane”, primo frutto della neonata etichetta Sanacore, esce nei primi giorni di dicembre e segna l’inizio di una nuova fase della storia degli Almamegretta. Le parti vocali sono affidate a Lucariello e Patrizia Di Fiore. Da segnalare il contributo di ospiti quali Marco Parente e Francesco Di Bella dei 24 Grana.

2004 parte il tour invernale, bissato subito in primavera, che vede aggiungersi alla line-up vocale Zaira. Il primo singolo-video è “Preta D’Oro”. Proprio quando gli Alma stanno trovando un nuova dimensione, subiscono un durissimo colpo: la notte tra il 31 ottobre e il 1° novembre Stefano Facchielli aka D.RaD, colui che ha creato il sound Alma, muore in un incidente stradale a Milano, lasciando un vuoto umano e professionale che non potrà mai essere colmato e che mette in seria discussione la vita dell’intero progetto.Ma una storia come questa non può finire così. Dopo un primo e comprensibile momento di sbandamento, sostenuti dall’abbraccio, dall’affetto e dalle testimonianze di amore, stima e solidarietà di tutti i fans che si esprimono, nei giorni immediatamente successivi alla tragedia con una valanga di messaggi che si riversa sul guest book del sito, gli Almamegretta decidono comunque di portare avanti il progetto. Consapevoli che ciò avrebbe significato raccogliere una sfida difficile ed impegnativa, si rendono conto che questo sarebbe stato l’unico modo per rendere omaggio all’instancabile lavoro e all’impegno che Stefano aveva sempre profuso nel progetto. Il 29 dicembre all’Auditorium Parco della Musica di Roma si tiene un concerto per D.RaD. E’ un primo tributo a Stefano che vede la partecipazione di molti amici: Ash, Patrizia Di Fiore, Massimo Fantoni, Mario Formisano, Fefo, Greg Ferro, Lucariello, Gianni Mantice, Sergio Messina, Pasquale Minieri, Marco Parente, Raiz, Gennaro t, Zaira. Dalla serata viene tratto un “Istant Cd”.

2005 esce, nei primi mesi dell’anno, il doppio Cd “Sciuoglie ‘E Cane Live 2004”, tratto da una serie di “Istant Cd” che gli Alma registrano durante il tour 2004. L’album, la cui uscita era già stata decisa prima dell’addio di Stefano, diventa purtroppo l’ultima testimonianza che documenta il contributo potente e indimenticabile di D.RaD.

2006 a giugno esce “Almamegretta presents Dubfellas”, un album che ha nel Dub il suo punto focale e che segna la ripresa della collaborazione con Paolo Polcari, uno dei membri fondatori del progetto Alma. Per la prima volta il cd viene distribuito oltre che nei negozi anche nelle edicole ad un prezzo decisamente contenuto. Il tour estivo, costituito da più di 40 date, vede la partecipazione della vocalist Marina Mulopulos, cantante dei “Tilak” e di altri progetti di musica sperimentale.

2008 il 28 marzo esce “Vulgus. 14 tracce interpretate da diversi importanti artisiti: Raiz, Princess Julianna, Horace Andy (voce storica dei Massive Attack) l’attore e scrittore Peppe Lanzetta, Napo Camassa, Piero Brega (ex Canzoniere Del Lazio), il rapper Lucariello, Zaira e Marina Mulopulos. Nell’album è incluso, come bonus track, un remix di Gaudi. La copertina si distingue ancora una volta per l’inconfondibile tratto del maestro Mimmo Palladino.

2009 InDub tour, featuring Neil Perch from Zion Train (live dubbing) e Marcello Coleman (vocal).

2010 esce il 23 – 04 – 2010 su Sanacore Records (distrib. EDEL) “Almamegretta presents DubFellas vol.2”. Un nuovo capitolo del viaggio Almamegretta nell”universo Dub. E’ un album che mette in primo piano l’approccio sperimentale e di ricerca tipico del Dub, che si avvale della collaborazione di Neil Perch (Zion Train) e dell’apporto vocale di Marcello Coleman, di Julie Higgins aka Princess Julianna e di Raiz.

2011 la band riprende la strada per un pugno di concerti che mirano a festeggiare i venti anni trascorsi assieme sui palchi e che provocano talmente grande interesse e richieste da costringere gli Alma ad aumentare il numero di date e a prolungare il tour in Italia e all’estero.

2013 a febbraio gli Almamegretta partecipano al Festival di Sanremo insieme a Raiz, tornato in pianta stabile nell’organico della band. Propongono due brani: “Onda Che Vai” (scritto da Federico Zampaglione dei Tiromancino) e “Mamma Non Lo Sa” è il brano che arriva in finale. Il 28 – 05 – 2013 esce su Universal “Controra”, album che include i brani presentati a Sanremo e si avvale della collaborazione di James Senese, Enzo Gragnaniello e Gaudi, mentre la produzione artistica è affidata a Gigi De Rienzo.

2015 a giugno esce per Elastica Records il singolo “Not In My Name” con una serie di remix curati da Numa Crew, Antiplastic, Deleted Soul, Paolo Baldini e deDUBbros.

2016 il 6 maggio esce “Ennenne” (Sanacore/Goodfellas). Il titolo è preso in prestito dall’acronimo di “Nescio Nomen”, una delle frasi coniate per registrare all’anagrafe chi nasce da genitori ignoti. Il disco contiene dieci canzoni – nove inediti e una versione di “Ciucculatina d’ ’a ferrovia”, vecchio successo di Nino D’Angelo – e riunisce la line-up originaria della band – GENNARO “T” TESONE, PAOLO POLCARI, RAIZ – e una serie di collaborazioni; dai già rodati – e facenti parte della live band – FEDERICO “FEFO” FORCONI (chitarra), MARIO “4MIX” FORMISANO (basso), SALVATORE ZANNELLA (percussioni), ALBINO D’AMATO (live dubbing), ai featuring di ADRIANO VITERBINI e MICHELE MONTEFUSCO (chitarre), PAOLO BALDINI (basso), MAURIZIO CAPONE (percussioni), WENA (backing vocals), LUCARIELLO, CARLO D’ANGIÒ e CRISTINA DONADIO (attrice teatrale e televisiva che a breve vedremo nel ruolo di co-protagonista nella seconda stagione del serial “Gomorra”); quest’ultima regala un recitato all’interno del brano “Votta a passà” insieme alle allieve del Liceo “Elsa Morante” di Scampia, Napoli. Il missaggio è affidato al produttore ADRIAN SHERWOOD (già con gli Almamegretta di “Sanacore”).

2017 il 12 maggio esce “Ennenne Dub” (Sanacore/Aldebaran), un album in cui grandi producer come ADRIAN SHERWOOD / DENNIS BOVELL / GAUDI / VIBRONICS / LEE “SCRATCH” PERRY / MANASSEH / MARIO CONTE / KHALAB & MESSMORIZE / PAOLO BALDINI remixano le tracce di “EnnEnne”. Il disco contiene inoltre due inediti: Pray e Music Evolution.