Reduci da un anno straordinario che li ha visti protagonisti indiscussi della scena musicale italiana, i Boomdabash aprono in bellezza questo 2020 con l’attesissimo concerto dell’Alba dei Popoli a Otranto.

L’appuntamento, inizialmente previsto per domenica 29 dicembre a Largo Porta Terra, è stato rinviato a causa dei forti venti a venerdì 3 gennaio 2020 per una serata speciale al ritmo delle più belle canzoni della band salentina, dal singolo sanremese Per un Milione al tormentone estivo Mambo salentino featuring Alessandra Amoroso.

La band pugliese

Insieme dal 2002, il deejay Blazon, i due cantanti Biggie Bash, Payà e il beatmaker abruzzese Mr. Ketra formano la band dei Boomdabash. Nel 2008 arriva il loro album d’esordio, Uno, cui seguono prestigiose partecipazioni nei migliori festival reggae d’Europa e d’Italia, come il Rototom Sunsplash e l’Arezzo Wave. Il secondo album Mad(e) in Italy, pubblicato nel 2011, portato al successo dal singolo Murder, conduce il gruppo ad aggiudicarsi la vittoria dell’MTV New Generation Contest, concorso musicale indetto durante gli MTV Days. La vera consacrazione a livello internazionale arriva nel 2018 con il quinto album Barracuda e con i singoli Barracuda, con Jake La Furia e Fabri Fibra, e Non ti dico no, con Loredana Bertè. Lo scorso febbraio, i Boomdabash calcano il palco dell’Ariston con il brano Per un Milione, certificato quattro volte disco di Platino, prima di dominare ogni classifica estiva con la hit Mambo Salentino.

L’Alba dei Popoli

Un intero mese di eventi, che quest’anno hai i suoi giorni clou dal 29 al 31 dicembre, con concerti in piazza a cura de La Ghironda che avranno un unico fil rouge il “made in Puglia”, data la provenienza degli artisti che si avvicenderanno sul palco idruntino. La rassegna Alba dei Popoli – Luce d’Oriente, organizzata dal Comune, con il patrocinio della Regione Puglia, punta i riflettori sulla Città dei Martiri come luogo simbolo del Mediterraneo, crocevia di culture ed intreccio di etnie.