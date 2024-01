La Sezione promozione del Commercio, Artigianato ed Internazionalizzazione delle imprese della Regione Puglia informa che si terrà a Taranto dal 20 al 22 marzo 2024 la seconda edizione dell’evento Mediterranean Aerospace Matching (MAM),

promosso dalla Regione Puglia e dall’ENAC (Ente Nazionale per l’Aviazione Civile) ed organizzata da ADP (Aeroporti di Puglia), in collaborazione con il DTA scarl (Distretto Tecnologico Aerospaziale) e Criptaliae Spaceport, dedicato all’evoluzione del settore dell’aerospazio, con focus sulle tecnologie per i sistemi di traporto senza pilota (“unmanned”) e sui sistemi di trasporto spaziali, nonché sulle tecnologie satellitari ad essi collegate.

Mediterranean Aerospace Matching

Il Mediterranean Aerospace Matching è una business convention di respiro internazionale, con un focus verso l’area del Mediterraneo, nel corso della quale le PMI e start up potranno incontrare e confrontarsi con i key player del settore ed investitori internazionali, accomunati dall’interesse per l’evoluzione dei mezzi e dei servizi, sia per i sistemi di trasporto unmanned, sia per i sistemi di trasporto spaziali.

Sulla scorta del successo della prima edizione dell’evento, nel 2024 il MAM intende consolidare l’immagine del sistema aerospaziale pugliese a livello nazionale ed internazionale e qualificare l’aeroporto “Marcello-Arlotta” di Grottaglie come un polo tecnologico ed industriale per la sperimentazione e lo sviluppo di soluzioni aerospaziali innovative.

L’evento si svilupperà su tre giornate di lavoro, animate da un nutrito programma di conferenze e panel tematici, un’occasione per condividere lo stato dell’arte sull’evoluzione della mobilità aerea innovativa, confrontarsi sullo sviluppo del mercato aerospaziale e le tecnologie emergenti, conoscere le strategie per lo sviluppo dello spazioporto nazionale di Grottaglie e le prospettive future in materia di trasporti spaziali. Per ciascuna giornata, le tematiche di riferimento saranno:

Mercoledì 20 marzo : L’evoluzione delle operazioni aeree e la mobilità aerea innovativa: politiche, tecnologie e opportunità ;

Giovedì 21 marzo : Lo sviluppo del mercato aerospaziale: il ruolo della finanza, gli investimenti, la ricerca e l’innovazione e le tecnologie emergenti ;

Venerdì 22 marzo: Spaceport Day, a cura di ENAC e Criptaliae Spaceport.

Requisiti delle aziende partecipanti

Le aziende pugliesi interessate a partecipare all’iniziativa, in base alla modalità suindicate, devono possedere i seguenti requisiti al momento di presentazione della candidatura:

essere PMI regolarmente costituite ed iscritte al registro della CCIAA di competenza

oppure

essere Start-up innovative, istituite ai sensi del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito in Legge n. 221 del 18/12/2012, ovvero PMI innovative, iscritte nella sezione speciale del Registro delle Imprese, attive da meno di 10 anni;

essere attive nel settore manifatturiero, in uno o più dei comparti di riferimento per la manifestazione;

disporre di una sede legale e/o operativa in Puglia;

disporre di un sito internet e materiali promozionali in lingua inglese;

disporre di personale in grado di condurre delle trattative d’affari in lingua inglese.

Selezione delle aziende partecipanti

Le imprese pugliesi interessate a candidarsi devono compilare – entro il 31.01.2024 – la relativa scheda di adesione, unitamente al profilo aziendale sul sito https://internazionalizzazione.regione.puglia.it/ – sezione “partecipa agli eventi” previa registrazione sul portale web (se non ancora effettuata).

L’accettazione delle domande di partecipazione, fino ad un massimo di n. 50 PMI/start up pugliesi , ovvero fino all’esaurimento delle postazioni di lavoro a disposizione, avverrà previa valutazione del possesso dei requisiti richiesti e nel rispetto dell’ordine cronologico del protocollo di arrivo.

Scarica la circolare informativa completa.