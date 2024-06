In questo particolare momento storico, caratterizzato da grandi sfide e incertezze e con l’approssimarsi della consultazione elettorale, è fondamentale riflettere su cosa significhi realmente “essere cittadini europei”, riscoprendo l’Unione Europea come una realtà unica di culture, lingue e tradizioni, che contribuisca alla creazione di un continente prospero e pacifico.

L’incontro-dibattito dal titolo “Cultura ed identità europea: l’integrazione che vogliamo”, organizzato dall’Azione Cattolica diocesana insieme all’Ufficio diocesano per la pastorale sociale, il lavoro, la giustizia, la pace e la custodia del creato sarà una opportunità per approfondire e sviluppare il tema dell’identità europea e per far conoscere le opportunità che l’Unione Europea offre ai suoi cittadini.

L’evento, in programma giovedì 6 giugno alle ore 18:30 presso il Teatro Tarentum in via Regina Elena 122 a Taranto, avrà come relatore principale Marco Cilento, responsabile delle politiche istituzionali della Confederazione Europea dei Sindacati (CES) nonché componente del Board del Movimento Europeo Internazionale. Previsti anche gli interventi di Cosimo Spezio e Daniele Panarelli, membri della presidenza diocesana di Azione Cattolica, e di Pietro Panzetta e Antonio Santoro, membri del direttivo della scuola di formazione diocesana all’impegno sociale e politico che contribuiranno ad esaminare il tema della serata da diverse prospettive, offrendo spunti di riflessione e di confronto.

L’incontro si prefigge l’obiettivo di informare i cittadini sulle opportunità offerte dall’Unione Europea, promuovendo il dialogo e il confronto per rafforzare il senso di appartenenza a un’unica grande comunità soprattutto nell’attuale momento storico dove la sensazione di sfiducia nelle istituzioni è tangibile. Un senso di diffidenza generalizzato nelle istituzioni in generale ed ancor di più in quelle europee sia per scarsa conoscenza sia per cattiva informazione.

Un’occasione per conoscere l’Europa

L’incontro è aperto a chiunque sia interessato ad approfondire la conoscenza dell’Unione Europea e delle sue politiche. È un’occasione importante per riflettere sul futuro dell’Europa e sul ruolo che i cittadini possono svolgere per renderla un’unione ancora più forte e coesa.

L’Unione Europea è un’esperienza unica al mondo, che ha portato pace e prosperità a milioni di cittadini. È importante conoscere le opportunità che l’Europa offre e partecipare attivamente alla costruzione del suo futuro. L’incontro “Cultura ed identità europea: l’integrazione che vogliamo” è un’occasione per fare proprio questo.