L’APS “Tarantinìdion” e “Taranto: una finestra su …” in collaborazione con l’Associazione “Vito Forleo”, organizzano SABATO 26 MARZO 2022 c/o il Centro Ricerche e Documentazione ‘A Putèje Arte e (è) Cultura via Duomo 129-131 in Città Vecchia a Taranto “cùnde e cande attùrne a’ frascère jindr’a ‘nu juse – Racconti musicati”.

Lo staff organizzativo vi accoglierà “jindre ‘a ‘nu juse (all’interno di uno JUSO, abituro povero) attorno al braciere per rivivere tutti insieme le atmosfere dell’antico focolare domestico, dimenticato e perduto attraverso il tempo.

Canti, racconti e storie di una Taranto scomparsa, riprenderanno vita in un suggestivo percorso multisensoriale, rigorosamente attorno ‘A FRASCÉRE (BRACIERE). Nel corso dell’evento i partecipanti potranno degustare i sapori della tradizione, proprio come era costumanza dei nostri nonni. All’interno dello juso potrete visitare una mostra di oggetti in uso nei tempi antichi.

Il Ticket di 15.00 € comprende spettacolo live di musici nostrani, degustazione tipica e percorso etnologico, all’interno di uno juso. Lo spettacolo avrà luogo con il raggiungimento della soglia minima di 10 prenotati, rispettando, ovviamente tutte le norme igienico-sanitarie anti covid19.

NECESSARIA LA PRENOTAZIONE. Info. e prenotazioni WhatsApp al numero: 3770948143.