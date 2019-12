“Un insieme di storie raccontante lentamente e sottovoce, di uomini e di donne che quotidianamente combattono per rivendicare la propria esistenza…”. È così che viene introdotto “(R)Esistenze” (Crowdbooks edizioni), il libro fotografico del filmaker e reporter Valerio Nicolosi, presentato a Grottaglie, giovedì 19 dicembre con un doppio appuntamento: la mattina alle ore 10,00 al Cinema Vittoria dedicato agli studenti del Liceo “Moscati”, mentre l’incontro sarà pubblico alle 18,00 nella “Biblioteca comunale Gaspare Pignatelli”.

La sera successiva, venerdì 20, sarà la volta di Bari presso la “Mediateca regionale pugliese” e vedrà la partecipazione del professor Giuseppe Cascione, docente e politologo dell’Università degli studi di Bari “Aldo Moro”.

Organizzato e moderato da Carmen Zaira Torretta, aspirante giornalista e studentessa in “Relazioni internazionali e studi europei” presso l’Università di Bari, con Nicolosi, attraverso il suo lavoro fotografico, si ripercorreranno le storie delle comunità in rivolta per i propri diritti civili, da lui immortalate in diverse parti del mondo. Un viaggio in immagini che parte dall’Isola delle vedove nel nord ovest del Nicaragua, protagonisti i Caneros, risalendo il centro America fino al confine Guatemala-Messico di Hidalgo, fino alle zone controllate dell’EZLN, l’Esercito zapatista di liberazione nazionale.

Inoltre durante gli incontri saranno mostrate in anteprima le immagini del suo nuovo documentario attualmente in lavorazione dal titolo “Frontiere, le vie per l’Europa”, promosso attraverso la piattaforma crowdfunding “Produzioni dal basso”.

Romano, classe 1984, Valerio Nicolosi vive a Roma e collabora con l’agenzia di stampa Associated Press. Ha lavorato con SkyTg24, Rai News, Mediaset, Phoenix, RSI e Reuters. Vincitore di numerosi premi nel mondo fotografico tra cui: “All About Photo 2018”, Photo Chronicles 2019, Tokyo International Photo Awards 2019… mentre come documentarista: Feel the Reel International Film Festival 2016, “Paris Around International Film Festival 2017”, “Moscow Indie Film Festival 2018”… Ha pubblicato tre libri di testi e foto: Bar(n)Out, Be Filmaker a Gaza e (R)Esistenze.