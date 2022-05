Il mare, per cominciare. In occasione della Giornata Europea del Mare, Minimo Comun Denominatore propone, domenica 22 maggio a Taranto, tra Città vecchia e Porta Napoli, l’evento “A due passi dal mare”, un ventaglio di attività che rispecchiano le competenze, le conoscenze e le professionalità delle associazioni protagoniste della neonata rete MCD.

Nell’ottobre 2021 è stato avviato il processo partecipato per la costituzione della rete informale Minimo Comun Denominatore, promossa dall’Associazione Comunitare – con il sostegno del Crest – e composta assieme alle organizzazioni AFO6, Ammostro, Domus Armenorum, Ethra Archeologia, Jonian Dolphin Conservation, LA Factory, Mercato Nuovo, Nobilissima Taranto, Officina Maremosso, Palazzo Ulmo, Post Distaster, Southern Sofa Film Factory, Vogatori Città di Taranto.

L’iniziativa è stata sostenuta dalla Regione Puglia attraverso l’avviso pubblico “Custodiamo la Cultura in Puglia – Soggetti FUS” nell’ambito del quale è stata prevista la possibilità da parte di soggetti non FUS (Fondo unico per lo spettacolo) di svolgere attività correlate a quelle del soggetto proponente cooperativa Crest. Da anni, l’Associazione Comunitare lavora per facilitare percorsi partecipativi mettendo in pratica l’approccio della Deep Democracy (Democrazia Profonda) al lavoro sulle comunità.

Dunque Minimo Comun Denominatore nasce con l’intento di favorire la crescita culturale e sociale del territorio, avviando un processo di capacity building delle associazioni operanti nei quartieri Tamburi e Città vecchia di Taranto, al fine di incidere sul livello di crescita economica dell’intero territorio.

Nell’ambito della rete informale MCD sono espressi competenze, mestieri, linguaggi artistico-culturali diversi con l’intento di avviare un concreto confronto per la crescita dell’industria culturale ed il recupero delle identità locali.

Prima azione comune sarà quella di domenica 22 maggio, che mette al centro il mare come valore identitario comune per produrre e promuovere un ventaglio di attività che rispecchia la diversità ed anche la ricchezza di competenze artistiche e di mestieri. Lungo la giornata, dal mattino a mezzanotte, tra piazzale Democrate e i laboratori posti nell’antica isola e a Porta Napoli, un pubblico di tutte le età avrà modo di essere coinvolto da molteplici esperienze di gioco, di arte e di conoscenza, tutte declinate sul tema mare. Info: 389.9292215 – 345.51179806.

Il programma di “A due passi dal mare”

Finchè la barca va …: costruzione partecipata di barchette di carta con la presenza del Bibliobus di Kyma Mobilità Amat; piazzale Democrate, Porta Napoli h 10:00 – 12:00 | dai 4 anni in su a cura di Crest

Ketos per la Blue economy: visita guidata a Ketos – Centro euromediterraneo del mare e dei cetacei, vico Vigilante c/o Palazzo Amati, Città vecchia h. 10:00 | gruppi di 30 persone a rotazione ogni 45′ , a cura di Jonian Dolphin Conservation

Colora e impara la marineria laboratorio creativo per bambini, piazzale Democrate, Porta Napoli h 10:00 – 13:00 | dai 4 agli 8 anni, a cura di Domus Armenorum

Passeggiata sul Mar Piccolo, passeggiata in mare con imbarcazione a remi piazzale Democrate, Porta Napoli h 10:00 – 13:00 dai 18 anni in su, minori solo se accompagnati, a cura di Vogatori Città di Taranto

Nodi e cenni sull’arte marinaresca tecniche e nodi marinareschi, cenni di approfondimento, piazzale Democrate, Porta Napoli h 10:00 – 13:00, a cura di Vogatori Città di Taranto

Due cozze in riva al mare lettura e laboratorio per bambini con Ciurma, via Niceforo Foca, Porta Napoli h 11:00 – 12:30 | dai 3 ai 6 anni , a cura di La Factory

Spazioporto drink and music aperitivi, drink e musica, via Niceforo Foca, Porta Napoli h 11:00 – 15:00, a cura di Spazioporto

Dal mare al colore esperienza di stampa serigrafica con i colori naturali, via Costantinopoli, Porta Napoli, h 16:30 – 17:30 | dai 5 ai 99 anni, a cura di Ammostro

Microcosmi marini osservazione al microscopio della sabbia di Taranto, via Costantinopoli, Porta Napoli h. 16:30 – 18:00 | dai 5 ai 99 anni, a cura di Ethra archeologia e turismo

Skuma, la sposa sirena narrazione della fiaba e creazione dei burattini, piazzale Democrate, Porta Napoli, h 17:30 – 19:00 | dai 4 anni in su a cura di Crest

Marineria tarantina 1881 – 2021 mostra fotografica di Pierfrancesco Lafratta via Niceforo Foca, Porta Napoli h 18:00 a cura di La Factory

Salotto elettronico marino performance di musica elettronica ispirata al mare, via Mercato Nuovo, Porta Napoli h 18:00 – 00.00 a cura di Mercato Nuovo

Maremosso visita all’officina di carpenteria e costruzione navale in legno, via Costantinopoli, Porta Napoli h 17:00 – 19:30, a cura di Officina Maremosso

Etopea installazione acustica di Francesco Giannico e Anacleto Vitolo in collaborazione con Xeugma e Vicoli Corti, via Duomo c/o Palazzo Ulmo, Città vecchia h 11:00 – 13:00 e 17:00 – 19:00, A cura di Palazzo Ulmo

La sirena gigante installazione artistica a cura di Stefania Pellegrini, via Duomo c/o Presso Palazzo Ulmo, Città vecchia h 11:00 – 13:00 e 17:00 – 19:00. A cura di Palazzo Ulmo