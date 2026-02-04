Warhammer Day all’Acclavio: un pomeriggio tra strategia e battaglie epiche. Domenica 22 febbraio, dalle ore 16:30 alle 19:30, gli spazi della Biblioteca Acclavio si trasformeranno in un vero e proprio campo di battaglia tattico.

L’evento, dedicato a uno dei giochi di miniature più famosi al mondo, promette di radunare appassionati, collezionisti e semplici curiosi per un pomeriggio all’insegna della strategia e del divertimento condiviso. L’iniziativa nasce con l’obiettivo di rendere la biblioteca un centro di aggregazione sociale e culturale dinamico, dove il gioco diventa strumento di logica, socialità e crescita tecnica.

Cosa aspettarsi dall’evento:

Sfide Aperte: Possibilità di confrontarsi con nuovi avversari e testare le proprie armate.

Scambio di Tecniche: Un'occasione per i veterani di mostrare le proprie strategie e per i neofiti di apprendere le basi del gioco.

Community: Un ambiente accogliente per vivere la propria passione in compagnia di altri fan del settore.

L’invito è esteso a tutti: dai giocatori più esperti, pronti a difendere il proprio onore sul campo, a chi non ha mai preso in mano un dado ma è affascinato dalle ambientazioni spettacolari di Warhammer.

Dettagli e Partecipazione:

Data: Domenica 22 febbraio 2026

Orario: 16:30 – 19:30

Luogo: Biblioteca Acclavio, Taranto

Prenotazioni: Per partecipare o richiedere ulteriori informazioni, è necessario inviare una mail all’indirizzo: acclaviolab@servizicomunetaranto.it.