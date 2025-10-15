Torna in Valle d’Itria il WakeUp Gospel FEST, l’evento artistico di musica gospel che da venerdì 17 a domenica 19 ottobre animerà workshop, didattica e concerti, con la direzione artistica del Maestro Graziano Leserri. Giunto quest’anno alla sua quinta edizione, l’evento è organizzato dall’associazione Music Time APS ETS e dal gruppo WakeUp Gospel Project, in collaborazione con il Comune di Martina Franca, Assessorato alle Attività Culturali e Spettacolo, e il patrocinio della Regione Puglia.

Quest’anno i WakeUp Gospel Project festeggiano inoltre 20 anni di storia, di crescita e di concerti portati in giro per la Puglia e il Sud Italia. Il successo delle edizioni precedenti rende il FEST il “più grande evento gospel made in Puglia”, appuntamento ormai consolidato e atteso, e non solo dagli addetti ai lavori. Un momento in cui cantanti e artisti condividono musica, amicizia e fede con allievi, studenti e pubblico, sulle note della musica gospel.

Il focus del programma è la formazione vocale e la realizzazione di un workshop corale, sotto la guida del M° Graziano Leserri, direttore artistico e frontman dei Wakeup, e l’artista Isaac Cates, proveniente da Kansas City-Usa. Tanti i momenti di aggregazione previsti in calendario, per favorire la condivisione di idee e valori di pace e fratellanza, cardini della musica gospel. I laboratori si svolgono al Piccolo Teatro Comunale “Valerio Cappelli”. Sabato 18 ottobre il gruppo farà tappa anche presso la parrocchia Regina Mundi di Martina Franca, dove animerà la celebrazione delle 18 in pieno stile gospel e, a seguire, un flash mob per le vie della città.

Al termine dei tre giorni di laboratori, gli allievi si esibiranno nel “The Gospel Show” diretti dai maestri Graziano Leserri, con i suoi WakeUp Gospel Project, e Isaac Cates. Il concerto evento si svolgerà domenica sera 19 ottobre al Teatro Nuovo di Martina Franca. Condurrà la serata la nota e poliedrica performer Emanuela Aureli.

Sul palco oltre novanta artisti in una cornice musicale dal sapore internazionale. Le performance dei WakeUp durante lo show si intrecceranno con l’esibizione dei corsisti reduci dei tre giorni di festival e, per alcuni di loro, salire sul palco sarà un vero e proprio debutto in teatro. Il concerto promette di essere un viaggio musicale indimenticabile nel sound e nell’atmosfera del gospel internazionale che coinvolgerà anche il pubblico, con Emanuela Aureli che spingerà la conduzione anche su note musicali e divertimento.

Infine, lunedì 20 ottobre, a conclusione del percorso, i WakeUp terranno una lezione concerto mattutina al Teatro Nuovo con le classi degli istituti scolastici del territorio che hanno aderito all’iniziativa. Obiettivo della lezione-concerto sarà stimolare nei ragazzi la percezione delle varie componenti del messaggio musicale vocale e strumentale, con l’esecuzione live di brani tratti dal repertorio di musica gospel e soul. Il Maestro Isaac Cates modererà il dibattito in lingua inglese con i ragazzi, rispondendo a domande e curiosità.

«Questo FEST nasce dal desiderio di unire voci, storie e vite attraverso il canto, con un genere musicale che parla di rispetto, pace e condivisione e che nella fede cristiana trova pienezza e motivo d’essere – spiega il maestro Leserri – Così è stato nelle prime quattro edizioni e così mi auguro sarà per coloro che si affacceranno a questa quinta edizione. Ringrazio tutti i ragazzi e le ragazze che hanno calcato questi venti anni di musica dei WakeUp Gospel Project, lo staff del FEST e il Comune di Martina Franca in primis per la collaborazione e il sostegno».

«In occasione del ventennale dalla nascita del WakeUp Gospel Project, questa edizione del WakeUp Gospel Fest assume una notevole importanza anche grazie al lavoro costante, alla dedizione e alla professionalità dei suoi organizzatori. Il gruppo, guidato dal M° Graziano Leserri, eccellenza del nostro territorio ha superato, ormai, i confini nazionali dando lustro e prestigio ad un genere che affonda le sue radici nella storia – sottolinea l’Assessore alla Cultura Carlo Dilonardo – L’Amministrazione Comunale ha creduto in questo progetto sostenendolo convintamente, proprio grazie ad un’attività che ha coinvolto l’intera comunità. Auguriamo, quindi, a tutti i professionisti e ai collaboratori coinvolti di poter proseguire con lo stesso spirito e lo stesso entusiasmo un cammino fatto di pregevoli apprezzamenti e meritati successi.”

Il WakeUp Gospel FEST si svolge in collaborazione con GTM Ministries, con il patrocinio della Fondazione Paolo Grassi e Festival della Valle d’Itria, FENIARCO, ARCoPU, Regione Puglia.

Per lo show finale, biglietti disponibili in prevendita su Liveticket.it, presso i punti vendita segnalati nel sito www.wakeupgospel.it e al botteghino del Teatro Nuovo nel giorno dello spettacolo.