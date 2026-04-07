Venerdì 10 aprile alle ore 17:00, con punto di ritrovo in piazzetta Falconieti (davanti Officine Culturali Ergot) Lecce, prende vita “Voci dalla città nascosta”, una passeggiata teatrale che invita cittadini e visitatori a intraprendere un affascinante viaggio nel tempo alla scoperta della Lecce meno visibile, quella che si cela dietro le pietre, nei vicoli e negli spazi della memoria urbana.

L’iniziativa si propone come un’esperienza di edutainment, capace di unire divulgazione culturale e coinvolgimento artistico, trasformando la città in un grande palcoscenico a cielo aperto. Durante il percorso, il pubblico sarà guidato attraverso luoghi, storie e suggestioni che riemergono dal passato, dando voce a memorie storiche, racconti dimenticati e frammenti di vita quotidiana che hanno attraversato nei secoli il tessuto urbano leccese.

In “Voci dalla città nascosta” ogni angolo della città diventa scena, ogni strada si trasforma in racconto e ogni passo riattiva tracce di memoria che abitano ancora gli spazi urbani. Attraverso narrazione, performance e interazione con il pubblico, la passeggiata teatrale restituisce nuova luce a storie spesso invisibili, creando un dialogo tra passato e presente.

L’esperienza si configura così come un percorso immersivo che intreccia teatro, storia e scoperta del territorio, invitando i partecipanti a osservare Lecce con uno sguardo diverso, più attento e consapevole, capace di ascoltare le voci nascoste della città.

Lo spettacolo sarà l’ultimo appuntamento della manifestazione Luoghi Vivi, ideato da Improvvisart e finanziato da Fondazione Puglia.

“Luoghi Vivi” è una rassegna teatrale site-specific, articolata in una serie di spettacoli immersivi e originali messi in scena in luoghi significativi della città di Lecce, scelti per la loro identità storica, sociale o culturale. La rassegna intende costruire un ponte tra memoria e contemporaneità, attivando gli spazi come contenitori di storie vive, raccontate con la leggerezza e l’intensità dell’improvvisazione teatrale e del teatro partecipativo.

Ogni spettacolo è stato pensato per il contesto che lo ha ospitato, con drammaturgie originali, coinvolgimento diretto del pubblico e l’utilizzo di musica, narrazione e interazione scenica

Venerdì 10 aprile – ore 17:00

Incontro in piazzetta Falconieti (davanti Officine Culturali Ergot)

Partecipazione gratuita. Prenotazione su prenota.improvvisart.com