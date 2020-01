Successo di partecipanti e tanta curiosità per le attività gratuite promosse dagli Infopoint di Grottaglie, Locorotondo, Martina Franca, Monopoli e Ostuni.

Continuano le visite guidate con laboratori e degustazioni tra borghi e aree naturalistiche. Per uno splendido viaggio nella storia e nelle tipicità della Puglia. Storia, tradizioni e prodotti agroalimentari sono gli ingredienti di questo viaggio in cinque splendide città pugliesi.

Attività per conoscere il territorio

Gli appuntamenti, iniziati lo scorso 1 dicembre e ripetuti nei fine settimana, hanno riscosso in diversi casi il tutto esaurito. Le animazioni on-site proseguono sempre su prenotazione. Le attività sono coordinate da Sistema Museo, ente gestore affidatario degli Info-point, e includono visite guidate, laboratori, degustazioni tra borghi e aree naturalistiche, condotte da personale qualificato. Oltre alla visita ai luoghi caratteristici di queste città, sono coinvolti diversi operatori e produttori per mettere in risalto le tipicità del territorio e conoscerlo nelle sue varie sfaccettature.

“Eco di Puglia” mette in rete più località e restituisce un’idea di viaggio e di esperienza, per riportare con sé un bellissimo ricordo di questi territori. Tutti gli appuntamenti si svolgono nel pieno rispetto dell’ambiente, seguendo il principio dell’eco-sostenibilità, e contribuiscono a favorire la destagionalizzazione, coinvolgendo adulti e bambini.

Scopriamo Ostuni

Tra le più interessanti aree del Sud Italia, il Parco Naturale Regionale Dune Costiere con i suoi numerosi habitat naturali, gli oliveti secolari, la via Traiana, i siti archeologici e di rilevanza storico-culturale, le masserie storiche e i frantoi ipogei, le lame, gli insediamenti rupestri, le strutture ricettive e le aziende produttive a Marchio del Parco, costituisce un territorio complesso e ricco di valori da salvaguardare e promuovere. E’ questa l’occasione per conoscere ed apprezzare i prodotti che crescono e che qui vengono prodotti con le Aziende a Marchio Parco per degustare i sapori del nostro territorio.

Info e prenotazioni

Appuntamento ogni sabato dal 7 dicembre 2019 all’ 11 gennaio 2020. Presentazione e degustazione dei prodotti agro-alimentari del Parco Dune Costiere. Attività gratuita. Luogo di incontro: Info-Point Ostuni, Corso G.Mazzini, 8, Ostuni . Tel. +39 0831 339627