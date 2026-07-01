Grande attesa a Taranto per l’arrivo di Vincenzo Salemme. Il celebre attore, regista e commediografo napoletano sarà protagonista venerdì 25 luglio 2026 alla Rotonda del Lungomare con lo spettacolo “…e fuori nevica!”, primo appuntamento dell‘Orfeo Summer Festival & Ultrasuoni Music Fest. Ecco tutto quello che c’è da sapere su uno degli eventi più attesi dell’estate pugliese.

L’estate di Taranto si apre con una serata dedicata alla grande comicità italiana. Vincenzo Salemme porterà sul palco una delle sue opere teatrali più amate, regalando al pubblico due ore di risate, equivoci e situazioni irresistibili.

L’evento rientra nel cartellone dell’Orfeo Summer Festival, una rassegna che porta artisti di primo piano nella suggestiva cornice della Rotonda del Lungomare, trasformando uno dei luoghi simbolo della città in un grande teatro all’aperto. Anche quest’anno il festival rappresenta uno degli eventi più importanti dell’estate in Puglia.

Indice

Quando e dove si svolge lo spettacolo

L’appuntamento è fissato per venerdì 25 luglio 2025 alle ore 21:00 presso la Rotonda del Lungomare di Taranto.

La location, affacciata sul Mar Grande, rappresenta uno degli scenari più belli della città e durante il periodo estivo ospita numerosi spettacoli e manifestazioni culturali.

Chi è Vincenzo Salemme

Vincenzo Salemme è uno dei protagonisti assoluti del teatro comico italiano. Attore, autore, regista e sceneggiatore, nel corso della sua carriera ha conquistato milioni di spettatori grazie a uno stile inconfondibile fatto di ironia, dialoghi brillanti e personaggi indimenticabili.

Le sue commedie sono diventate grandi successi sia a teatro che al cinema e continuano a registrare il tutto esaurito in tutta Italia. La sua capacità di raccontare i rapporti familiari e le piccole contraddizioni della vita quotidiana con leggerezza e intelligenza lo rende uno degli artisti più apprezzati dal pubblico.

“…e fuori nevica!”: una delle commedie più amate

“…e fuori nevica!” è una commedia che unisce comicità e riflessione attraverso una serie di situazioni paradossali che coinvolgono tre fratelli costretti a confrontarsi con un evento inaspettato.

Lo spettacolo alterna momenti esilaranti a scene più emozionanti, mantenendo sempre quel ritmo incalzante che caratterizza le opere di Salemme. I dialoghi brillanti, gli equivoci e le battute rendono questa rappresentazione una delle più amate dal pubblico italiano.

Per chi non l’ha mai vista dal vivo, rappresenta un’occasione speciale per apprezzare il talento dell’artista direttamente sul palco.

Biglietti e modalità di acquisto

I biglietti sono disponibili presso il Botteghino del Teatro Orfeo, in via Pitagora 80 a Taranto, aperto tutti i giorni dalle ore 17:30 alle 21:30.

È possibile acquistare i tagliandi anche attraverso i circuiti TicketOne e 2Tickets. Considerata la popolarità dell’artista, è consigliabile prenotare con largo anticipo.

Come arrivare alla Rotonda del Lungomare

La Rotonda del Lungomare si trova in una posizione centrale e facilmente raggiungibile sia per chi arriva da Taranto sia per chi proviene dalle altre province pugliesi.

Nelle vicinanze sono presenti parcheggi pubblici e numerose attività commerciali, bar e ristoranti che permettono di trascorrere piacevolmente la serata prima dell’inizio dello spettacolo.

Cosa fare a Taranto prima dello spettacolo

Chi arriva in città può approfittarne per visitare alcune delle principali attrazioni del territorio. Una passeggiata sul Lungomare Vittorio Emanuele III, il Ponte Girevole, il Castello Aragonese e il Museo Archeologico Nazionale rappresentano tappe ideali prima dell’inizio della serata.

Per scoprire altri itinerari e luoghi da visitare è possibile consultare gli approfondimenti dedicati a Taranto.

Consigli utili per assistere allo spettacolo

Si consiglia di arrivare almeno 45 minuti prima dell’inizio dell’evento per agevolare l’accesso e trovare posto con tranquillità. Trattandosi di uno spettacolo all’aperto, è sempre opportuno consultare le previsioni del Meteo in Puglia prima di partire.

Lo spettacolo di Vincenzo Salemme rappresenta uno dei momenti più attesi dell’Orfeo Summer Festival 2025 e offrirà al pubblico una serata ricca di risate e divertimento nella splendida cornice del lungomare di Taranto. Un appuntamento imperdibile per gli amanti del teatro comico e per chi desidera vivere una delle serate più importanti dell’estate pugliese.