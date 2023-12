Domenica 24 dicembre alle 11.30 in piazza della Vittoria, vigilia di Natale con il Wake Up Gospel Project, uno dei gruppi vocali fra i più apprezzati, e l’Orchestra della Magna Grecia. Dirige il Maestro Graziano Leserri.

Nel programma musicale in piazza, con accesso libero, i brani religiosi più famosi in chiave sinfonica e una interpretazione spiritual in una straordinaria produzione a cura dell’ICO Magna Grecia, del Comune di Taranto e del L.A. Chorus, in collaborazione con Regione Puglia e Ministero della Cultura.