L’autrice milanese Veronica Pivetti per la prima volta a Taranto per presentare il suo nuovo libro “Per sole donne” edito Mondadori.

L’evento culturale, organizzato dalla libreria Mondadori di Via De Cesare per domenica 9 febbraio alle ore 11, sarà ospitato all’interno degli spazi della libreria, ad accogliere i lettori degustazioni di vino offerto della cantina Masseria Croce Piccola di Martina, e cioccolateria d’autore offerta da Bon bon et chocolat di Taranto. Dialogherà con l’autrice, Maristella Bagiolini, giornalista.

Il libro

“Per sole donne”. Adelaide fa l’antiquaria, ha un marito più giovane di lei con cui è in crisi, una madre complice e saggia nonostante un principio di arteriosclerosi, e quattro amiche vere, che come lei stanno attraversando la crisi dei cinquant’anni. Crisi? In realtà si direbbe che non si siano mai divertite tanto. Nei loro incontri (quasi sempre in un ristorante cinese) si scambiano le più inconfessabili confidenze sessuali, e al lettore è concesso di origliare e apprendere così, nei più imbarazzanti dettagli, le avventure e le sventure erotiche di Adelaide, Benedetta, Tonia, Rosaria e Martina. Cinque donne diversissime tra loro ma accomunate da due cose: una visione ormai disincantata della vita e, al tempo stesso, una gran voglia di viverla a pieno. Anche a dispetto dell’età che avanza.

Si ride molto, alle loro spalle e a quelle dei loro partner, talmente goffi da suscitare tenerezza. Ma tra un sorriso e una risata capita anche di riflettere sull’eterna conflittualità dei rapporti tra i sessi e sull’inossidabile valore dell’amicizia. Un’avvertenza: astenersi puritani e persone sensibili. Tenere lontano dalla portata dei bambini.

L’autrice

Veronica Pivetti, classe 1965, è attrice, doppiatrice, conduttrice televisiva e radiofonica. È conosciuta dal grande pubblico per il film di Verdone Viaggi di nozze, la conduzione insieme a Raimondo Vianello ed Eva Herzigova del Festival di Sanremo e molte fiction di successo, fra cui “Commesse”, “Il maresciallo Rocca”, “Provaci ancora Prof!” e “La ladra”. Da Mondadori ha pubblicato Ho smesso di piangere (2012).

Informazioni

L’ingresso all’evento è libero, il libro è disponibile presso Mondadori Store, via De Cesare n°35, Taranto Tel.099.4591661 Facebook @mondadoritaranto