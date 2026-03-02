Al via “Verde Mediterraneo”: a Taranto i laboratori gratuiti per piccoli esploratori botanici. Spesso le incrociamo durante una passeggiata in città, le vediamo nei giardini pubblici o lungo i sentieri della costa, ma sappiamo davvero dare loro un nome?

Parte a marzo “Verde Mediterraneo – Conoscere e riconoscere”, un percorso didattico e sensoriale ideato per avvicinare i bambini e le bambine alla ricchezza botanica del nostro territorio.

Il progetto, ospitato presso il Centro della Cultura per l’Infanzia Acclavio Kids, si articola in 10 incontri laboratoriali rivolti alla fascia d’età 6-10 anni. L’obiettivo è trasformare il paesaggio quotidiano in un’aula a cielo aperto, dove imparare a distinguere le specie della macchia mediterranea attraverso l’osservazione diretta e il gioco.

In un’epoca dominata dal digitale, “Verde Mediterraneo” vuole stimolare la curiosità dei più piccoli, insegnando loro il valore del rispetto per l’ambiente e la bellezza della biodiversità locale.

Dettagli dell’iniziativa:

Quando: Marzo, aprile e maggio (ore 10.00 – 11.30).

Dove: Acclavio Kids, Via Pisa 14, Taranto.

Modalità: Partecipazione gratuita con prenotazione obbligatoria.

Posti limitati: Max 15 partecipanti per garantire un’esperienza di qualità.

Le prenotazioni possono essere effettuate scrivendo a: acclaviolab@servizicomunetaranto.it.