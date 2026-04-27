Torna anche quest’anno uno degli appuntamenti più importanti tra gli eventi in Puglia: Uno Maggio Taranto Libero e Pensante, giunto alla sua XIII edizione. Un evento che dal 2013 rappresenta molto più di un semplice concerto, diventando un simbolo di partecipazione, consapevolezza e cultura.

Nel suggestivo scenario del Parco Massimo Battista, all’interno del Parco Archeologico delle Mura Greche di Taranto, si rinnova una giornata intensa fatta di musica, riflessione e impegno sociale.

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Indice

Cos’è Uno Maggio Taranto Libero e Pensante

Uno Maggio Taranto Libero e Pensante nasce dal basso grazie all’impegno del Comitato Cittadini e Lavoratori Liberi e Pensanti. Nel corso degli anni è diventato un punto di riferimento nazionale tra gli eventi culturali e sociali più significativi, capace di unire musica e attivismo.

La direzione artistica è affidata a figure di grande rilievo come Antonio Diodato, Roy Paci, la giornalista Valentina Petrini e l’attore Michele Riondino. Insieme, guidano un progetto che ogni anno cresce e si rafforza, mantenendo al centro le esigenze del territorio tarantino.

Dove e quando si svolge

L’evento si svolge come da tradizione il 1° maggio a Taranto, presso il Parco Massimo Battista, situato nel Parco Archeologico delle Mura Greche. Una location simbolica che unisce storia e contemporaneità, perfetta per ospitare migliaia di partecipanti.

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La line-up musicale 2026

La musica resta il cuore pulsante dell’evento. Anche per il 2026, il palco di Taranto ospita artisti di primo piano della scena italiana, capaci di attraversare generazioni e generi diversi.

Tra i nomi più attesi troviamo:

Subsonica

Brunori Sas

Gemitaiz

Giorgio Poi

Margherita Vicario

Marco Castello

Una line-up che promette emozioni, energia e momenti di grande coinvolgimento, rendendo l’evento imperdibile per gli amanti della musica dal vivo.

Ospiti e interventi della società civile

Accanto alla musica, Uno Maggio Taranto si distingue per la presenza di importanti voci della società civile e del mondo culturale.

Tra gli ospiti di rilievo troviamo Francesca Albanese relatrice speciale delle Nazioni Unite, e Tomaso Montanari, noto intellettuale e rettore.

Grande attenzione sarà dedicata anche alle testimonianze dirette, come quella di Maria Teresa Daprile, simbolo delle battaglie legate alla sicurezza sul lavoro.

Non mancheranno momenti di confronto pubblico, come la tavola rotonda moderata da Maria Cristina Fraddosio e la presentazione del rapporto annuale di Amnesty International a cura di Riccardo Noury.

I temi: lavoro, diritti e solidarietà

Il filo conduttore dell’edizione 2026 è racchiuso nello slogan “Restiamo umani”. Un messaggio potente che richiama l’attenzione sulle grandi sfide contemporanee: dalle disuguaglianze sociali ai conflitti internazionali, passando per i diritti dei lavoratori e la tutela della salute.

L’evento crea un ponte tra il territorio di Taranto e il contesto globale, affrontando temi che riguardano realtà come Cuba, Iran e Palestina, in un’ottica di consapevolezza e solidarietà.

Perché partecipare all’evento

Partecipare a Uno Maggio Taranto Libero e Pensante significa vivere un’esperienza unica che va oltre il semplice concerto. È un’occasione per sentirsi parte di una comunità, riflettere su temi importanti e godere di spettacoli di altissimo livello.

L’evento è completamente autofinanziato e organizzato grazie al lavoro instancabile di volontarie e volontari, un aspetto che lo rende ancora più autentico e partecipato.

Se stai cercando cosa fare il 1° maggio, questo è senza dubbio uno degli eventi in Puglia da non perdere. Taranto ti aspetta con la sua energia, la sua storia e una manifestazione che ogni anno riesce a lasciare il segno.