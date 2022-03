Improvvisart invita il pubblico al Museo Ferroviario di Puglia per festeggiare insieme una ricorrenza particolare, gli 11 anni di visite teatralizzate e, contestualmente, lanciare www.visiteteatralizzate.it, il sito ufficiale che racchiude un catalogo con oltre 50 percorsi fruibili, frutto del lavoro fatto in questi anni. Per fare ciò, ha scelto un luogo molto caro, gestito da un partner storico: l’A.I.S.A.F., Associazione Italiana Storici Amici delle Ferrovie.

Domenica 3 aprile (alle 10:00 e 11:45 – ingresso 8€ solo su prenotazione), infatti, si svolgerà “Un viaggio nel tempo” per raccontare ai partecipanti tutte le affascinanti storie delle vecchie carrozze e locomotive custodite a Lecce.

Gli attori racconteranno la vita e le vicende di tanti personaggi in abiti d’epoca, ambientati negli anni ’30, ’50 e ’70, tra antichi locomotori e carrozze passeggeri, con diversi personaggi di una volta che prenderanno vita davanti agli occhi di tutti.

Ma visiteteatralizzate.it è più di un sito, è un vero e proprio network di soggetti che operano per la valorizzazione della memoria e del patrimonio materiale e immateriale, che hanno deciso di contribuire attivamente e di creare una nuova rete attorno al progetto di Improvvisart; ad essa, tra gli altri, hanno già aderito il Parco Archeologico di Rudiae (Arva), il Parco Archeologico di Roca (Vivarch), il Castello Carlo V di Lecce (Theutra), il Castello di Gallipoli (Orione srl), il Treno della Memoria, il Museo Ferroviario di Puglia (AISAF), il Museo della Radio di Galatone (Il Galateo), M’Arte di Ostuni, il Parco Turistico Culturale Palmieri di Martignano.

Con “Un viaggio nel tempo”, Improvvisart ha girato la Puglia in lungo e in largo, è uscita dai confini regionali e nazionali, ha attraversato epoche storiche diverse e molto lontane tra loro, interpretando personaggi realmente esistiti e altri solo nelle leggende, umani e a volte di fantasia.

Domenica 3 aprile 2022. Due turni di visita: ore 10:00 / 11:45. Museo Ferroviario di Puglia, via Codacci Pisanelli, 3 – Lecce. Ingresso € 8. Sconti per bambini. Posti limitati. Prenotazione obbligatoria al 3287686080.