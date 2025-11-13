Domenica 16 novembre Taranto ospiterà la terza edizione della Giornata SIMBA “Un ulivo per la vita”, un’iniziativa di solidarietà dedicata ai bambini affetti da malattie pediatriche e oncoematologiche.

L’appuntamento è in Piazza Maria Immacolata, dove, dalle 9.30 alle 13 e dalle 17 alle 20, sarà possibile acquistare un bonsai di ulivo, simbolo universale di pace, speranza e rinascita. L’acquisto di un bonsai rappresenta un gesto concreto di sostegno alle attività dell’Associazione SIMBA, che da oltre sedici anni opera accanto ai piccoli pazienti e alle loro famiglie nei reparti di Pediatria e Oncoematologia Pediatrica “Nadia Toffa” dell’Ospedale SS. Annunziata di Taranto.

“Ogni bonsai di ulivo che sarà acquistato in piazza racchiude un gesto d’amore concreto” – spiega Deborah Cinquepalmi, presidente dell’Associazione SIMBA –. “È un modo per far crescere insieme radici di solidarietà e per ricordare che i diritti dei bambini non si celebrano soltanto in una giornata, ma si coltivano ogni giorno. Quando vediamo le famiglie avvicinarsi al nostro stand e scegliere un piccolo bonsai, comprendiamo che la solidarietà è viva, che il nostro lavoro ha un senso profondo. Quel gesto – portare a casa un alberello d’ulivo – rappresenta una promessa: quella di non dimenticare mai i bambini che vivono la malattia e di essere parte del loro percorso di rinascita”.

Prosegue la Cinquepalmi: “I nostri bambini e le loro famiglie ci insegnano ogni giorno cosa significhi affrontare la vita con coraggio e fiducia. SIMBA non è soltanto un’associazione: è una grande famiglia che cresce insieme, grazie al sostegno di una comunità che continua a credere nella bellezza della solidarietà”.

Il Comune di Taranto ha garantito il patrocinio all’iniziativa. Attraverso attività di supporto psicologico, assistenza durante i trattamenti e progetti di reinserimento sociale, SIMBA lavora quotidianamente per rendere più sereno il cammino dei bambini ricoverati e delle loro famiglie.

Accanto alla vendita dei bonsai, tornano anche i regali solidali natalizi, un’ulteriore occasione per donare un sorriso ai piccoli pazienti dell’ospedale. Ogni contributo, anche il più piccolo, rappresenta un passo verso un futuro migliore per i bambini e per l’intera comunità.

Per informazioni e prenotazioni dei gadget solidali: 3277924532.