Un “Territorio da gustare”, ad Avetrana la festa dei produttori a km zero. Mercatino dei produttori, convegno, degustazioni e musica.

Un “Territorio da gustare”, scoprendo i prodotti dell’agricoltura eco-sostenibile, le eccellenze della filiera corta, un’alimentazione corretta che al gusto unisca sempre la salubrità: è questo l’obiettivo dell’evento che si terrà lunedì 29 giugno nel Parco Belvedere di Avetrana, in via XXIV Maggio.

Alle ore 18, aprirà i battenti il Mercatino dei produttori a km zero, con gli stand in cui sarà possibile trovare i migliori prodotti del settore agricolo e agroalimentare del territorio. Alle 19.15, invece, prenderà il via il convegno al quale interverranno associazioni, rappresentanti delle istituzioni, imprenditori ed esponenti del mondo scientifico-accademico. Alle ore 21, spazio alla musica e alle degustazioni.

Gli interventi ad Avetrana

Alla manifestazione, interverrà anche Francesco Paolicelli, assessore all’Agricoltura della Regione Puglia, che relazionerà sulle misure del CSR Puglia in favore delle filiere. Il convegno sarà aperto dai saluti istituzionali di Antonio Iazzi, sindaco di Avetrana. Sarà Giovanni Colonna, operatore culturale del territorio, a coordinare gli interventi dei relatori. Sullo stato e le prospettive della filiera corta locale interverrà Pietro De Padova, presidente regionale di La Spesa in Campagna-CIA Puglia. A seguire, la relazione di Luigi D’Amico, presidente regionale di ANABIO-Cia, sui prodotti dell’agricoltura biologica tra sostenibilità ambientale e cibo salutare. Di seguito, toccherà a Dario Daggiano, presidente GAL Terre del Primitivo, illustrare la programmazione del GAL per la valorizzazione delle produzioni tipiche. Poi sarà la volta di Cosimo Durante, presidente del GAL Terra d’Arneo, che relazionerà sulle interconnessioni tra il territorio, la comunità e l’importanza del settore primario nello sviluppo locale. L’intervento di Mino Borraccino, presidente della seconda commissione consiliare della Regione Puglia, si concentrerà sull’opportunità di valorizzazione del settore enogastronomico rappresentata dai Giochi del Mediterraneo. Prima della relazione di chiusura di Francesco Paolicelli, sarà il professor Angelo Salento, docente dell’Università del Salento, a spiegare il rapporto tra territorio e prodotti a km zero.

L’evento è promosso da La Spesa in Campagna-CIA PUGLIA, organismo che promuove l’acquisto diretto dei prodotti agricoli presso le aziende del comparto primario, e da ANABIO-CIA PUGLIA (Associazione Agricoltura Biologica), in collaborazione con Parco Belvedere e Green Market Belvedere. L’iniziativa gode del patrocinio gratuito degli enti Comune di Avetrana, Regione Puglia, Università del Salento, GAL Terre del Primitivo e GAL Terra d’Arneo.