Tarandinidion APS in collaborazione con le Associazioni Maria D’Enghien, Pro Loco di taranto APS, Info Point Taranto, Vito Forleo, organizza col patrocinio del Comune di Taranto:

“U Carnevàle de na’ vote” XI Edizione, il Carnevale della Tradizione Tarantina, 4 Marzo 2025 ore 17.30. Partenza da palazzo Galeota, Taranto Vecchia

“A muerte u’ Tate” sfilata in maschera del martedì grasso con l’allegorico Funerale del Carnevale. Venite vestiti in maschera, portate con voi Cazzarole, Tunpagne, Cuppine (pentole, coperchi e mestoli), tutto ciò che serve a far sentire l’allegria !

Rendiamo questo Carnevale particolare ed unico! Info: 3479146213