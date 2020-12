Il Gal Terre del Primitivo organizza un webinar di presentazione del bando «Neo imprenditori per un’offerta turistica di qualità».

L’incontro in modalità online è in programma per martedì 22 dicembre alle ore 16. Si tratta di un focus legato agli interventi messi in campo dalla struttura e destinati ai territori del tarantino (Manduria, Avetrana, Lizzano, Maruggio, Torricella, Sava, San Marzano di San Giuseppe, Fragagnano) e del brindisino (Erchie, Oria, Torre Santa Susanna).

Nello specifico: B 2.1 start-up d’impresa dei servizi turistici e B 2.2 creazione di piccole attività di servizio per un turismo di qualità e sostenibile.

L’incontro è rivolto a tutti colore che vogliono avviare un’attività turistica.

«In questo momento difficile per le nostre imprese e i nostri operatori – commenta il Gal – crediamo sia doveroso offrire il nostro contributo in termini di progettualità e finanziamenti. Superata questa emergenza, saremo in grado di ripartire. E lo faremo puntando su un valore per noi imprescindibile: la qualità dell’offerta del nostro territorio. A nostro parere un valore aggiunto in grado di fare la differenza».

Per partecipare, basta prenotarsi a questo link di registrazione per ottenere le credenziali di accesso (https://mailchi.mp/1e40626b4c39/cgs9j4kk1h).