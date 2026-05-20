Grottaglie si prepara ad accogliere il grande spettacolo della Mountain Bike con la XIII edizione del “Trofeo Cave di

Fantiano”, gara di Cross Country Olimpico (XCO) in programma martedì 2 giugno 2026 presso il suggestivo Parco delle Cave di Fantiano, a Grottaglie (TA).

L’evento, organizzato dall’ASD Grottaglie Bike, rappresenta uno degli appuntamenti più attesi del calendario regionale fuoristrada e sarà valido come prova ufficiale del circuito “XCO Puglia Challenge”, assegnando inoltre preziosi punti TOP CLASS.

La partenza della gara è fissata alle ore 9:30. La manifestazione è aperta a tutti gli atleti agonisti e amatori in regola con il tesseramento 2026 della Federazione Ciclistica Italiana e degli Enti della Consulta. Il percorso, immerso nello scenario naturale e caratteristico delle Cave di Fantiano, offrirà ai partecipanti un tracciato tecnico e spettacolare, capace di esaltare le qualità atletiche dei biker e di regalare emozioni al pubblico presente.

Le iscrizioni sono già aperte sul portale ufficiale iCron. L’ASD Grottaglie Bike rinnova così il proprio impegno nella promozione dello sport, del territorio e della mountain bike, portando a Grottaglie centinaia di atleti, accompagnatori e appassionati provenienti da tutta la Puglia e dalle regioni limitrofe.

Nei prossimi giorni saranno resi noti ulteriori dettagli relativi al programma della manifestazione. ASD Grottaglie Bike