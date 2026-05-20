mountain bike Grottaglie

Grottaglie si prepara ad accogliere il grande spettacolo della Mountain Bike con la XIII edizione del “Trofeo Cave di
Fantiano”, gara di Cross Country Olimpico (XCO) in programma martedì 2 giugno 2026 presso il suggestivo Parco delle Cave di Fantiano, a Grottaglie (TA).

L’evento, organizzato dall’ASD Grottaglie Bike, rappresenta uno degli appuntamenti più attesi del calendario regionale fuoristrada e sarà valido come prova ufficiale del circuito “XCO Puglia Challenge”, assegnando inoltre preziosi punti TOP CLASS.

La partenza della gara è fissata alle ore 9:30. La manifestazione è aperta a tutti gli atleti agonisti e amatori in regola con il tesseramento 2026 della Federazione Ciclistica Italiana e degli Enti della Consulta. Il percorso, immerso nello scenario naturale e caratteristico delle Cave di Fantiano, offrirà ai partecipanti un tracciato  tecnico e spettacolare, capace di esaltare le qualità atletiche dei biker e di regalare emozioni al pubblico presente.

Le iscrizioni sono già aperte sul portale ufficiale iCron. L’ASD Grottaglie Bike rinnova così il proprio impegno nella promozione dello sport, del territorio e della mountain bike, portando a Grottaglie centinaia di atleti, accompagnatori e appassionati provenienti da tutta la Puglia e dalle regioni limitrofe.

Nei prossimi giorni saranno resi noti ulteriori dettagli relativi al programma della manifestazione. ASD Grottaglie Bike