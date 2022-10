Tantissimi turisti, italiani e stranieri, e non è ancora finita. Mottola, con l’attività del suo Infopoint, prosegue con il ricchissimo calendario di iniziative. Partite nel periodo estivo, si concluderanno soltanto il mese prossimo.

“Destagionalizzazione” la parola chiave del progetto “Mottola, trekking & food experience, tra storia, arte e natura” che si concretizza con una serie di appuntamenti pensati anche per i prossimi giorni. Tutti gratuiti, grazie al bando per il potenziamento e qualificazione degli Infopoint turistici della regione Puglia, ma previa prenotazione e sino ad esaurimento posti disponibili.

Teatro, escursioni a piedi e in bicicletta, visite guidate: proposte variegate, in collaborazione con alcune delle realtà più dinamiche del territorio.

Il 9 ottobre (ore 9:30) natura protagonista con il trekking tour nel bosco di Sant’Antuono, in collaborazione con la cooperativa Serapia. Noto ormai come “bosco delle lucciole” per la visione della bioluminescenza nelle notti di primavera, è attraversato da percorsi di media e lunga percorrenza che si sviluppano negli oltre 500 ettari di querceti.

Scoperta del territorio attraverso percorsi esperienziali è la formula scelta per accogliere visitatori e turisti. Il progetto è finanziato dall’asse VI, azione 6.8 Interventi per il posizionamento competitivo delle destinazioni turistiche.

Ingressi gratuiti sino ad esaurimento posti disponibili, prenotazione obbligatoria al numero 099.8867640 o info@mottolaturismo.it