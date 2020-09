Il polmone verde più importante di Francavilla Fontana, la Villa Comunale Pietro Palumbo, a partire da venerdì 25 settembre accoglierà le luci, i colori e i sapori delle feste popolari della Puglia.

L’iniziativa, promossa dall’Amministrazione Comunale e dal DUC Città degli Imperiali, è intitolata “Alla scoperta della magia delle luminarie e dei dolci della tradizione pugliese” ed intende offrire una vetrina per le imprese di due settori che sono stati fortemente danneggiati dall’emergenza sanitaria.

L’evento si svolgerà da venerdì 25 a lunedì 28 settembre.

In questo 2020, segnato dall’impossibilità di festeggiare come di consueto la patrona della Città, l’Amministrazione Comunale ha ritenuto di voler riprodurre in piccolo e nel rispetto delle norme per il contenimento del contagio l’atmosfera e la bellezza del clima di festa.

