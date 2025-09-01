Si svolgerà domenica 21 settembre la 24° edizione dell’Auto Moto Raduno Città di

Taranto, nel cuore del borgo umbertino. I veicoli, auto e moto, la cui partecipazione è

completamente gratuita, saranno esposti lungo via D’Aquino, dove potranno essere

ammirati dal pubblico.

Saranno presenti moto e auto che hanno fatto la storia del motorismo nazionale ed

internazionale. Dalle prestigiose sportive come Ferrari e Maserati alle “popolari” Fiat

500 che hanno cambiato la vita di tanti, rimanendo nel cuore di generazioni di

italiani.

È previsto inoltre uno spazio “vendo la mia storica” a disposizione di chi vuole

esporre e vendere il proprio veicolo storico.

L’evento si svolgerà secondo il seguente programma:

● ore 9,30 arrivo e registrazione (accesso su via D’Aquino da via Cavour,

registrazione in piazza Carmine);

● Sistemazione dei veicoli;

● Colazione offerta a tutti gli equipaggi;

● Struscio per il centro di Taranto;

● Ore 11,30 ispezione delle auto e moto;

● Ore 12,30 premiazioni;

● Ore 13,30 pranzo facoltativo.

Nel corso dell’evento sarà consegnato il premio speciale “Franco Porsia”.