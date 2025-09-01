Si svolgerà domenica 21 settembre la 24° edizione dell’Auto Moto Raduno Città di
Taranto, nel cuore del borgo umbertino. I veicoli, auto e moto, la cui partecipazione è
completamente gratuita, saranno esposti lungo via D’Aquino, dove potranno essere
ammirati dal pubblico.
Saranno presenti moto e auto che hanno fatto la storia del motorismo nazionale ed
internazionale. Dalle prestigiose sportive come Ferrari e Maserati alle “popolari” Fiat
500 che hanno cambiato la vita di tanti, rimanendo nel cuore di generazioni di
italiani.
È previsto inoltre uno spazio “vendo la mia storica” a disposizione di chi vuole
esporre e vendere il proprio veicolo storico.
L’evento si svolgerà secondo il seguente programma:
● ore 9,30 arrivo e registrazione (accesso su via D’Aquino da via Cavour,
registrazione in piazza Carmine);
● Sistemazione dei veicoli;
● Colazione offerta a tutti gli equipaggi;
● Struscio per il centro di Taranto;
● Ore 11,30 ispezione delle auto e moto;
● Ore 12,30 premiazioni;
● Ore 13,30 pranzo facoltativo.
Nel corso dell’evento sarà consegnato il premio speciale “Franco Porsia”.