Saranno 40 i concorrenti tra baffi e barbe, molti dei quali giovanissimi, provenienti da tutto lo stivale che quest’anno, per la prima volta, saranno accompagnati in passerella da 25 vallette. La giuria, prettamente femminile, sarà presieduta da Fabrizio Bottos, campione del mondo di barba naturale 2023 che non avrà però diritto di voto.

Inserito nella due giorni di rassegna estiva organizzata dall’associazione di promozione locale, si terrà nella serata di domenica 13 agosto in Largo Osanna, ribattezzata “Piazza dei Sapori”.

Durante la sagra delle fave bianche sarà possibile degustare piatti tipici della tradizione enogastronomica montemesolina, come appunto purea di fave con peperoni friggitelli, orecchiette e maritati con pomodoro fresco, cacio ricotta e basilico, carne arrosto e la tradizionale puccia fritta con mortadella, piatto “povero” della tradizione contadina.

A seguire, alle 21.30 gran concerto del gruppo “Baradukà”, cover band dei Nomadi.

La sera del 13 agosto, invece oltre al Festival dei Baffi, presentato dalla giornalista di Telenorba Maria Liuzzi, ci sarà la proclamazione della testimonial “Pro Loco d’Italia” e il concerto di “Resto Zero”, cover band ufficiale di Renato Zero, icona indiscussa della musica italiana.

«Questa per noi è una edizione importante – ha detto Renato Bruno, presidente della Pro Loco di Montemesola – ci prepariamo al grande evento del prossimo anno, in occasione dei 50 anni del Festival dei Baffi, kermesse storica e importante che ha portato il nome di Montemesola in giro per il mondo».