Torna il Taranto Beer Fest, la più importante manifestazione di questo tipo sul territorio, che anche quest’anno proporrà, da giovedì 7 a domenica 10 agosto, quattro serate (start ore 20.00) all’insegna del divertimento, dell’intrattenimento, del buon cibo e, soprattutto, della birra di qualità!

Gli Spettacoli del Taranto Beer Fest 2025

Giovedì 7 agosto sarà una serata per chi ama vivere la musica al massimo: si esibiranno in concerto due travolgenti band. Inizia la “Tra Palco e Realtà – Ligabue Cover Band” che, da oltre 16 anni, in tutta Italia nei suoi concerti fa vivere al pubblico le emozioni e la straordinaria energia di un’esibizione del grande rocker, uno spettacolo coinvolgente e trascinante in cui vengono proposti tutti i più popolari successi di Luciano Ligabue: da ‘Certe Notti’ a ‘Urlando contro il cielo’, da ‘Balliamo sul mondo’ a ‘Piccola stella senza cielo’, da ‘Questa è la mia vita’ a ‘Tra palco e realtà’ e tante altre.

A seguire saliranno sul palco del Taranto Beer Fest i “Vassconnessi”, la famosa tribute band tutta tarantina che, capitanata da Aldo Cosa, in ogni esibizione sprigiona tutta la potenza del grande Vasco! In questo live energico sarà impossibile non cantare a squarciagola t le hit che hanno segnato generazioni e generazioni di fan del Vasco nazionale, da ‘Albachiara’ a ‘Sally’, da ‘Come nella favole’ a ’Liberi liberi’, da ‘Ogni volta’ a ‘stammi vicino’….

Venerdì 8 agosto la serata sarà aperta dal cabaret di Santino Caravella: pugliese DOC, non è solo un comico, ma un artista musicale a tutto tondo; uno dei volti nuovi della comicità italiana, si è imposto all’attenzione del grande pubblico per le sue divertenti irruzioni nella fortunata trasmissione di Rai Due “Made in Sud”, il grande contenitore televisivo dedicato al cabaret.

A seguire ci sarà l’esibizione live dei Terraròss, il gruppo simbolo della riscoperta delle radici meridionali attraverso la musica e la danza, che, con tamburelli, castagnette e voci potenti, porteranno sul palco del Taranto Beer Fest la forza della cultura popolare pugliese, fatta di storie, suoni e passione. Perché ogni live dei Terraròss è energia pura che coinvolge il pubblico con Tarantelle, Pizziche e Tammurriate, i brani musicali della tradizione pugliese e dell’area del Mediterraneo che i Terraròss hanno saputo reinterpretare e riarrangiare mirabilmente in chiave moderna, mantenendo intatto tutto il loro antico fascino ancestrale. Il DJset di Battieu & Marianna Voice concluderà la seconda serata del Taranto Beer Fest.

Sabato 9 agosto la serata inizierà all’insegna della comicità con l’irresistibile cabaret di Gianluca Impastato, il talentuoso “one man show” milanese che, dopo gli esordi nel gruppo comico “I Turbolenti”, si è imposto all’attenzione del grande pubblico per i suoi personaggi comici nati nella trasmissione Colorado, come l’enologo Chicco D’Oliva e l’enigmatico Mariello Prapapappo, e per la partecipazione a programmi di successo come ‘Paperissima Sprint” e “Only Fun – Comico Show”; Gianluca Impastato porterà al Taranto Beer Fest un medley della sua eccezionale produzione comica. A seguire ci sarà il trascinante concerto live di Francesco Cosa, il tarantinissimo artista che, reduce dalla partecipazione a The Voice Senior 2025 su Rai1, sul palco del Taranto Beer Fest eseguirà con la sua band un repertorio tutto Made in Italy che va dal meglio della musica cantautorale a storici tormentoni che tanto continuano a emozionare e coinvolgere il pubblico di ogni età!

Domenica 10 agosto gran finale con una serata che sarà aperta dal cabaret di Ciro Giustiniani: direttamente dal programma di successo “Made in Sud” di Rai2, arriva sul palco del Taranto Beer Fest il popolarissimo comico napoletano capace di regalare tanti sorrisi, ma anche spunti di riflessione. Il comico è famoso per i suoi straordinari monologhi “casalinghi” che guardano il mondo attraverso la metafora delle quattro mura domestiche: così la famiglia è al centro di un microcosmo in cui la nonna, il fratello, gli zii diventano quasi figure mitologiche, paradigmatiche dei diversi modi di affrontare la realtà. Mai alla ricerca della battuta facile, Ciro Giustiniani vira sempre sulla trovata spiazzante e colorata, un cabarettista onomatopeico che nel suo spettacolo gioca molto sul suono delle parole, con una particolarissima ‘italianizzazione’ del dialetto napoletano, e, da bravo meridionale, sulla spettacolarizzazione della gestualità.

A seguire uno dei momenti più attesi dell’evento: il concerto live di Patrizia Conte, la straordinaria cantante jazz che, originaria di Taranto e residente a Milano, recentemente ha trionfato nel programma ‘The Voice Senior 2025’ su Rai1; accompagnata da un gruppo di straordinari musicisti, sul palco del Taranto Beer Fest Patrizia Conte saprà appassionare con la sua voce potente e carica di emozione, capace di conquistare pubblico e critica. Patrizia Conte, infatti, può vantare una importante carriera nel panorama jazz italiano che la vede collaborare con musicisti italiani e stranieri di spicco.

Paola Cantoro Musicanimations & Marcello DJ concluderanno con il loro DJset l’ultima giornata del Taranto Beer Fest.

Le birre del Taranto Beer Fest 2025

Agli stand del Taranto Beer Fest 2025 sarà possibile degustare 50 tipi di birre: Pilsner Urquell, Raffo, Peroni, Raffo Grezza, Peroni Non Filtrata, Meantime Anytime, St Benoit Ambree, Blanche, Triple e Supreme, Nastro Azzurro, Kozel Lager e Dark, Peroni Red, St. Stefanus, Ichnusa Non filtrata, Schmucker Export, Heineken, Maes, Moretti, Erdinger, Affligem Rouge e Blonde, Moretti La Rossa, Messina Cristalli di sale, Bulldog Strong Lager, Lagunitas Ipa, Brand, Dreher Speciale, Löwenbräu, Tennents, Hoegaarden, Leffe Blonde e Rouge, Beck’s, Spaten, Goose Ipa, Wieninger Lager, Pils e Hefe Weizen, Augustiner Lager e Pils, Tête De Mort Triple e Amber, St. Bernardus Pater, Blanche de Namur, Schneider Weiss, Blanche de Namur Rossa e Ipa.