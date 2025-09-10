C’è ancora tempo per iscriversi alla Pigiama Run, l’allegra corsa-camminata non competitiva in abbigliamento da notte, che per il terzo anno consecutivo invaderà il centro di Taranto e di altre 32 città italiane.

Promossa dalla Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori (Lilt), la manifestazione si terrà il prossimo 26 settembre, con la nobile finalità di raccogliere fondi in favore dei bambini malati di tumore e delle loro famiglie. A Taranto i soldi raccolti con le iscrizioni saranno destinati alle esigenze del reparto di Oncoematologia Pediatrica “Nadia Toffa” dell’ospedale SS. Annunziata.

La partecipazione al coloratissimo corteo è in pigiama proprio per solidarizzare con i piccoli pazienti ricoverati, che il pigiama devono indossarlo tutto il giorno. Ma, per gli adulti più riluttanti, va bene partecipare anche in tuta.

«Facciamo tutti battere forte il nostro cuore sotto un pigiama!». È l’invito della Presidente della Lilt di Taranto, Perla Suma. «Il mio è un appello a iscriversi e a partecipare, perché insieme possiamo fare tanto. L’anno scorso siamo riusciti a donare al reparto un’indispensabile barella attrezzata di ultima generazione. Quest’anno possiamo fare ancora di più, ma c’è bisogno del piccolo contributo di tanti».

Per partecipare all’iniziativa, occorre iscriversi al link pigiamarun.it/taranto o telefonando al 328.1752630. Il contributo minimo da versare per la raccolta fondi è di 15,00 euro. Nessun contributo sarà invece richiesto ai bambini che vorranno partecipare.