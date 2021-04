Torna sulle strade tarantine il bibliobus, sostenendo il Crest in un’attività di promozione della lettura rivolta ai bambini, danneggiati, e non poco, dall’attuale pandemia.

A cura di Giovanni Guarino, dal 22 aprile al 18 maggio, la biblioteca mobile verrà trasferita periodicamente in luoghi di aggregazione del quartiere Solito-Corvisea (e oltre), portando, dalle ore 17, il libro tra la gente, con un’attenzione particolare verso le fasce più deboli.

Il programma di eventi del Bibliobus

Le prime tre date. Ad aprile: giovedì 22 – Giornata mondiale della Terra, alla Pineta Cimino, nel parcheggio antistante l’ingresso del parco, narrazione “Quetzal, il paese di Felicia”;

venerdì 23 – Giornata mondiale del Libro, alla Biblioteca comunale “Pietro Acclavio”, in via Cicerone angolo via Salinella, letture da “Cuore” di Edmondo De Amicis;

venerdì 30 – Giornata mondiale del Libro per Bambini, alla Biblioteca “Acclavio Kids”, in via Pisa, reading letterario “Tutto Rodari”.

L’itinerario completo degli interventi della biblioteca che si “muove su ruote” è consultabile su www.teatrocrest.it

Tutto bene, o quasi. Inevitabilmente, i “colori” della pandemia, e torniamo alla casella di partenza, potrebbero viziare la buona riuscita del servizio della biblioteca itinerante, condizionando, durante il mese programmato, la modalità di partecipazione dei giovani utenti dai 5 ai 12 anni.

In presenza, con la Puglia in zona gialla, narrazioni e letture, seguite da attività ludiche per piccoli gruppi nel rigoroso rispetto delle norme anti-Covid.

In streaming, con la Puglia in zona arancione (o rossa), solo dirette facebook sulle pagine Crest CoopTeatrale, Biblioteca Acclavio e Basequa.

L’idea e la realizzazione del Bibliobus

Reso possibile dalla disponibilità di Kyma Mobilità e dal sostegno di Coop Alleanza 3.0, un autobus è stato trasformato in biblioteca mobile su ruote dal writer Michele Marraffa “Nocci”, dai creativi Peppe Frisino e Francesca Ruggiero, dai tecnici Vito Marra, Walter Mirabile e Nico Pisani, unitamente a Nicoletta D’Ignazio, Sandra Novellino e al coordinatore Giovanni Guarino, lo scorso dicembre negli spazi esterni del TaTÀ di Taranto.

Realizzati dal Crest, gli interventi del bibliobus sono parte del progetto “Dall’Io al Noi: un equilibrio tra la cura dello spazio e delle relazioni” (meglio conosciuto sui social come “Basequa”, acronimo di Biblioteca Attivismo Svago Ecologia QUArtiere) promosso dalla Biblioteca comunale “Pietro Acclavio” di Taranto, con il sostegno del MiBACT, destinato a favorire la lettura tra le nuove generazioni.