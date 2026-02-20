Ci sono concerti che si ascoltano e concerti che si sentono addosso. Quando in cartellone c’è Tony Esposito, la seconda categoria è quasi garantita: ritmo, percussioni, energia fisica e un’idea di musica come movimento. All’Orfeo Jazz di Taranto, Tony Esposito è protagonista di una delle date più “calde” dell’edizione 2026: sabato 11 aprile 2026, ore 21:00, al Teatro Orfeo, insieme a Enzo Avitabile nello spettacolo “Neapolitan Invasion”.

Questa guida ti aiuta a vivere la serata nel modo migliore: cosa aspettarti dal live, come scegliere i posti, come arrivare e come sfruttare l’occasione per scoprire Taranto anche fuori dal teatro.

Indice

Perché la presenza di Tony Esposito e Enzo Avitabile è speciale in un festival jazz

L’Orfeo Jazz 2026 è pensato come rassegna in cui il jazz dialoga con altri generi. In questo senso Tony Esposito è un protagonista perfetto: il suo modo di stare sul palco sposta l’attenzione sul ritmo come linguaggio universale, capace di parlare a chi ama il jazz quanto a chi arriva da percorsi musicali diversi. Nella serata dell’11 aprile, l’obiettivo non è “incasellare” i suoni, ma creare un’esperienza trasversale. È una data che funziona benissimo anche se non ti definisci appassionato di jazz: ti basta amare l’energia dal vivo e la musica che scorre senza barriere.

Data, orario, luogo: tutte le informazioni utili

Sabato 11 aprile 2026, ore 21:00, Teatro Orfeo di Taranto. Per orientarti: via Pitagora 80. Se arrivi in auto, muoviti con un certo anticipo, soprattutto nel weekend: arrivare presto ti permette di parcheggiare con più calma e magari fare due passi prima di entrare.

Il live “Neapolitan Invasion”: atmosfera e dinamiche sul palco

“Neapolitan Invasion” è un titolo che promette intensità: un’invasione sonora che porta in teatro un immaginario mediterraneo e partenopeo fatto di ritmo, canto, percussioni e incastri strumentali. In un contesto jazz, questa formula spesso significa una cosa: dinamiche vive. Non ti aspettare una serata “statica”: i concerti costruiti sul groove spingono il pubblico a partecipare, anche solo con il corpo, con il respiro, con l’attenzione. Ed è proprio qui che Taranto, città di mare e vento, diventa lo scenario ideale: un posto dove il ritmo si sente naturale.

Biglietti: prezzi e consigli di scelta

Per la data dell’11 aprile (Avitabile & Esposito) i prezzi indicati sono: Platea e Prima Galleria 35€ + prev., Seconda Galleria e Platea Laterale 30€ + prev., Terza Galleria 25€ + prev.. Se vuoi percepire al massimo l’impatto delle percussioni, la platea è spesso la scelta migliore; se preferisci una visione d’insieme del palco e un ascolto più “bilanciato”, anche le gallerie restituiscono bene la struttura del live.

Vivere Taranto: meteo, spostamenti e idee per il weekend

Meteo e comfort: aprile può essere imprevedibile, quindi controlla sempre il Meteo in Puglia, soprattutto se pensi di muoverti a piedi verso il teatro o di fare una passeggiata dopo lo spettacolo.

Un’idea per rendere la serata un’esperienza: arriva nel pomeriggio e dedicati a un percorso culturale in città. Se vuoi ispirazioni rapide e pratiche, la sezione cultura di Taranto Experience è un buon punto di partenza.

Eventi nel territorio: se sei in Puglia per più giorni e vuoi incastrare altre iniziative, dai uno sguardo agli eventi aggiornati, utili per chi si muove tra Taranto e provincia.

Un link “di contesto” su Taranto: per entrare nello spirito della città, puoi leggere un contenuto su Taranto su GirWebTV e farti un’idea del fascino urbano tra Borgo e Città Vecchia.

Se vuoi una serata in cui il ritmo è protagonista e il teatro si trasforma in un luogo “caldo”, Tony Esposito all’Orfeo Jazz è la scelta giusta: un appuntamento che mette insieme qualità musicale e voglia di vivere Taranto con energia.