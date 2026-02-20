L’Orfeo Jazz di Taranto 2026 si chiude con una scelta che spiazza e allo stesso tempo ha perfettamente senso: i Tiromancino arrivano in teatro con il “Quando meno me lo aspetto Tour”, mercoledì 29 aprile 2026, ore 21:00, al Teatro Orfeo.

È la terza serata della rassegna e rappresenta il lato più “pop sofisticato” del programma: un modo per ribadire che il jazz, qui, non è un confine ma un ponte, una mentalità che può dialogare con altri mondi senza perdere qualità.

In questa guida trovi informazioni pratiche (orari, biglietti, dove andare) e consigli “da weekend” per vivere Taranto con calma, magari trasformando il concerto in un’esperienza più ampia fatta di passeggiate, cultura e atmosfera di primavera.

Indice

Perché i Tiromancino all’Orfeo Jazz sono un finale perfetto

La rassegna 2026 è strutturata come un viaggio: prima l’incontro rock-jazz (Pelù e Casarano), poi la serata ritmica partenopea (Avitabile ed Esposito), infine i Tiromancino con un live che porta in scena una scrittura pop elegante. Questo finale è interessante perché ribadisce l’idea di fondo: l’Orfeo Jazz è una rassegna “di qualità” che attraversa i generi e prova a parlare a pubblici diversi, mantenendo l’attenzione alta sull’esperienza dal vivo. Non serve essere “puristi” di un genere per godersi questa serata: serve avere voglia di musica suonata bene, in un contesto teatrale.

Quando e dove: data, ora e Teatro Orfeo

Mercoledì 29 aprile 2026, ore 21:00, Teatro Orfeo (Taranto), via Pitagora 80. Essendo un mercoledì, la città può avere un ritmo diverso dal weekend: ottimo se preferisci una serata più lineare, con meno caos. Il consiglio pratico resta lo stesso: anticipo di almeno 30–45 minuti per parcheggio, ingresso e orientamento.

“Quando meno me lo aspetto Tour”: cosa aspettarsi dal live

Il titolo del tour suggerisce una serata costruita su atmosfera e sorprese, con quella cifra tipica dei Tiromancino: canzoni riconoscibili, arrangiamenti curati, un mood che alterna intensità e leggerezza. Dentro un teatro, questo tipo di live funziona particolarmente bene perché l’ascolto è più concentrato e ogni dettaglio (una pausa, un cambio dinamico, un passaggio strumentale) arriva in modo più nitido. E nel contesto dell’Orfeo Jazz, la presenza dei Tiromancino diventa un invito a leggere il pop come musica “adulta”, non come prodotto veloce: un pop che si prende il tempo di costruire.

Biglietti e settori: prezzi e scelta del posto

Per la data del 29 aprile (Tiromancino, ore 21) i prezzi indicati sono: Platea e Prima Galleria 55€ + prev., Seconda Galleria e Platea Laterale 50€ + prev., Terza Galleria 45€ + prev.. Se vuoi un’esperienza più “immersiva” e visiva, platea e laterale sono ideali; se invece preferisci una prospettiva ampia sul palco e un ascolto più “da teatro”, le gallerie sono perfette.

Consigli pratici: meteo, spostamenti e idee per vivere Taranto

Meteo: fine aprile è spesso piacevole, ma vento e umidità possono cambiare la serata. Prima di uscire, controlla il Meteo in Puglia, soprattutto se vuoi passeggiare nel pre/post concerto.

Taranto prima del teatro: se arrivi nel pomeriggio, puoi dedicare qualche ora alla città, scegliendo un itinerario tra cultura e scorci. Per idee pratiche e spunti, consulta Taranto Experience.

Altri appuntamenti nei dintorni: se vuoi trasformare il concerto in una mini-vacanza, dai un’occhiata anche agli eventi del territorio, utili per abbinare musica e altre iniziative tra provincia e comuni vicini.

Un link su Taranto: per entrare nel clima della città e farti un’idea di luoghi e atmosfera, puoi leggere un contenuto dedicato a Taranto su GirWebTV.

Con i Tiromancino, l’Orfeo Jazz chiude con una serata elegante e accessibile: perfetta se vuoi un concerto “da ascolto” in teatro, dentro una rassegna che nel 2026 punta a unire generi e pubblici in modo intelligente.