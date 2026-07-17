Dal 17 al 19 luglio 2026 torna il THE SHED BEER FEST a San Giorgio Ionico, uno degli eventi estivi più attesi della provincia di Taranto, con oltre 20 tipi di birra, concerti dal vivo, street food e ingresso gratuito.

L’estate in provincia di Taranto si arricchisce di un appuntamento imperdibile dedicato agli amanti della birra artigianale, della musica e delle serate all’aria aperta. Da venerdì 17 a domenica 19 luglio 2026 torna il THE SHED BEER FEST, una manifestazione che negli anni è diventata un punto di riferimento tra gli eventi in Puglia, capace di richiamare visitatori da tutta la provincia e non solo.

L’evento si svolgerà a San Giorgio Ionico, nei pressi del Multisala Casablanca, trasformando Via Mulele in un grande villaggio dedicato alla convivialità, alla buona musica e ai sapori autentici. L’ingresso sarà completamente gratuito, permettendo a tutti di vivere tre serate all’insegna del divertimento.

Per scoprire altri eventi in Puglia, è possibile consultare gli aggiornamenti dedicati alle manifestazioni del territorio.

Indice

Quando e dove si svolge il THE SHED BEER FEST

L’appuntamento è in programma venerdì 17, sabato 18 e domenica 19 luglio 2026, con inizio delle attività alle ore 21:00, presso The Shed Pub, in Via Mulele, nelle vicinanze del Cinema Multisala Casablanca di San Giorgio Ionico.

Per l’occasione la manifestazione non si svolgerà all’interno del locale, ma interesserà l’area esterna, trasformando la strada in un grande spazio dedicato alla festa, con aree ristoro, musica, intrattenimento e zone relax.

Chi visiterà la provincia potrà cogliere l’occasione per conoscere anche le bellezze del territorio consultando gli approfondimenti dedicati a Taranto e ai suoi dintorni.

Oltre 20 tipi di birra e tante specialità gastronomiche

Il cuore del THE SHED BEER FEST sarà naturalmente rappresentato dalla birra. Durante le tre serate il pubblico potrà scegliere tra oltre 20 tipologie di birra selezionate, pensate per soddisfare sia gli appassionati sia chi desidera semplicemente trascorrere una piacevole serata estiva.

Accanto alle numerose proposte brassicole non mancheranno stand gastronomici con specialità da gustare in compagnia, creando il perfetto abbinamento tra buona cucina e birra.

L’area della manifestazione sarà inoltre attrezzata con spazi dedicati al relax e attrazioni pensate per rendere ancora più piacevole l’esperienza dei visitatori.

Il programma musicale delle tre serate

Venerdì 17 luglio

Ad inaugurare il festival saranno i WHITE QUEEN, tribute band che accompagnerà il pubblico in un emozionante viaggio attraverso i grandi successi dei Queen e del leggendario Freddie Mercury.

Sabato 18 luglio

La seconda serata vedrà protagonista la band NINE BEAT, pronta a far ballare il pubblico con una selezione dei migliori successi dance e pop degli anni Settanta, Ottanta e Novanta.

Domenica 19 luglio

Gran finale con LACO E CICCIO RICCIO SHOW CASE, uno spettacolo che unirà musica italiana dal vivo e una coinvolgente selezione musicale, per chiudere il festival con una grande festa.

Tre serate di festa per tutta la famiglia

Il THE SHED BEER FEST non è soltanto un evento dedicato agli amanti della birra, ma una manifestazione pensata per coinvolgere un pubblico di tutte le età.

L’ingresso gratuito rende l’iniziativa facilmente accessibile, mentre l’atmosfera informale permette di trascorrere piacevoli momenti tra amici, in famiglia o con il proprio gruppo, ascoltando musica dal vivo e degustando ottime specialità gastronomiche.

La trasformazione di Via Mulele in un vero e proprio villaggio della birra contribuirà a creare un ambiente vivace e accogliente, ideale per vivere una delle serate più interessanti dell’estate pugliese.

Perché partecipare al THE SHED BEER FEST 2026

Manifestazioni come questa rappresentano una preziosa occasione per valorizzare il territorio e offrire momenti di aggregazione durante la stagione estiva.

La combinazione tra musica live, birre selezionate, street food e ingresso libero rende il THE SHED BEER FEST uno degli appuntamenti più interessanti tra gli eventi estivi della provincia di Taranto.

Sia che siate appassionati di birra, amanti della musica dal vivo oppure semplicemente alla ricerca di una serata diversa dal solito, il festival saprà regalarvi un’esperienza coinvolgente e ricca di divertimento.

Meteo e informazioni utili

Prima di raggiungere San Giorgio Ionico è consigliabile consultare le previsioni del Meteo in Puglia, così da organizzare al meglio la visita e vivere le tre serate nelle migliori condizioni.

Per ulteriori informazioni sull’evento è possibile contattare l’organizzazione al numero +39 351 388 6618.

Se siete alla ricerca di un evento capace di unire musica, convivialità e buona birra, il THE SHED BEER FEST 2026 vi aspetta dal 17 al 19 luglio a San Giorgio Ionico per tre serate da vivere fino all’ultimo brindisi.