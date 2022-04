Lo spettacolo “Tavola tavola, chiodo chiodo…” chiude il cartellone “Periferie”, rassegna di teatro e danza, venerdì 8 aprile, alle ore 21 all’auditorium TaTÀ di Taranto, in via Deledda ai Tamburi.

Di e con Lino Musella, tratto da appunti, articoli, corrispondenze e carteggi di Eduardo De Filippo, musiche dal vivo Marco Vidino, produzione Elledieffe – e Teatro di Napoli – Teatro Nazionale. Durata 100’. Un inedito ritratto di artista. Eduardo e le sue battaglie donchisciottesche per il teatro condotte tra poche vittorie e molti fallimenti. Un “assolo con musica” dedicato ad un gigante sulla scena come nella vita pubblica.

Lo spettacolo nasce, nella forzata pausa imposta dalla pandemia, dagli studi di Lino Musella dedicati alla figura del grande drammaturgo Eduardo De Filippo e dalle conseguenti riflessioni emerse circa la sua visione d’insieme sul mondo dello spettacolo e sulle sue sorti.

L’autore dello spettacolo Lino Musella

Napoletano, classe 1980, fra gli attori più apprezzati della nuova scena italiana. Noto al grande pubblico per aver lavorato in serie tv di successo come “Gomorra” e ”The Young Pope”. Premio Ubu 2019 per ”The Night Writer – Giornale notturno” e nomination, l’anno precedente, per ”Ritratto di una nazione”.

Marco Vidino

Musicista polistrumentista, compositore ed esecutore. Lavora per il teatro e il cinema, passando con disinvoltura dalla tradizione all’avanguardia, dall’acustico all’elettrico e all’elettronica, dalla melodia all’improvvisazione e al rumorismo.

Elledieffe

È la Compagnia di Teatro di Luca De Filippo e discende direttamente da Eduardo il quale, prima di abbandonare definitivamente le scene, aveva stabilito di passare il testimone a suo figlio Luca, anch’egli attore, affinché l’attività teatrale di famiglia proseguisse nel segno e nel rispetto della tradizione. Dopo la prematura scomparsa di Luca, avvenuta nel novembre del 2015, la Compagnia che porta il suo nome, oggi diretta da Carolina Rosi, ne sta proseguendo il lavoro mettendo in scena sia opere del repertorio eduardiano che testi di drammaturgia contemporanea.

Informazioni e biglietti

Biglietto intero 12 euro (disponibile anche online, aggiunti i diritti di prevendita, sul circuito Vivaticket), ridotto 10 euro (under 30, over 65 e – in collaborazione con Teatro Pubblico Pugliese – abbonati Teatro Comunale Fusco). Info e prenotazioni al numero 366.3473430 (anche whatsapp) in orario di ufficio. Accesso consentito solo con green pass rafforzato e mascherina Ffp2.

Parliamone

Dopo lo spettacolo, nel foyer, la Compagnia incontra il pubblico. Modera la giornalista Marina Luzzi, direttrice di Radio Cittadella. Il cartellone “Periferie” – undicesima stagione – è realizzato dal Crest. Con il sostegno della Regione Puglia.