Ssabato 6 agosto 2022, alle 19 si svolgerà il TARAS BIKE TOUR, ciclopasseggiata alla scoperta dei siti di archeologia urbana di Taranto. Continuano le ciclopasseggiate ideate e promosse da ETHRA Archeologia e Turismo.

Questa volta il Taras Bike Tour si svolge in collaborazione con il progetto “TARGET le mani sulla città”, realizzato nell’ambito del bando Fermenti in Comune dell’Anci (Associazione nazionale comuni italiani). Capofila è il Comune di Taranto in collaborazione con Programma Sviluppo e Obiettivo Borgo Antico.

TARGET ha selezionato trenta giovani di Taranto tra i 18 ed i 35 anni, senza lavoro e che non studiano, con loro ha ideato e realizzato strategie e proposte di valorizzazione e rilancio di alcuni quartieri cittadini (Tamburi, Salinella, Città vecchia), segnati da una condizione di marginalità diffusa dal punto di vista sociale, economico e urbanistico. Nell’ambito del progetto, Ethra ha svolto attività di formazione sul patrimonio culturale, promuovendo ed organizzando eventi di divulgazione come, appunto, il Taras Bike Tour.

Il viaggio in bicicletta è in programma sabato 6 agosto 2022, alle 19. Toccherà alcuni siti archeologici di grande suggestione. Si parte dai confini della città antica, presso il Parco archeologico delle Mura greche. Da qui la pedalata proseguirà fino al quartiere Salinella dove ha sede il Campus Target, luogo di rigenerazione urbana adottato dalle ragazze e dai ragazzi che hanno aderito al progetto.

Il tour raggiungerà quindi i monumenti più antichi della città greca, alla scoperta dell’Ipogeo di Piazza Pio XII e della Tomba degli Atleti. Ultima tappa il Tempio Dorico di piazza Castello, sulle tracce del culto di uno dei templi più antichi del Mediterraneo. Come tradizione il Taras Bike Tour si concluderà con un aperitivo finale al Caffè Letterario in Cittá Vecchia.

Partenza: ore 19:00 Parco Archeologico delle Mura greche. Lunghezza del percorso: 10 km, difficoltà bassa, durata 2,30 ore. Si consiglia di indossare casco da bici e abiti comodi. Prenotazione obbligatoria al 379 11 82 464

EVENTO GRATUITO organizzato da ETHRA Archeologia e Turismo in collaborazione con il Comune di Taranto. Possibilità di noleggio della bicicletta presso MF Cycling Bikestore, per info 379 11 82 464.