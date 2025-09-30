La Discoverart srls, il Taranto Grand Tour e la Fondazione Museo Dal Mare all’interno dell’evento VICOLI DI MARE organizzano delle escursioni nella parte bassa e più nascosta della Città Vecchia di Taranto con visita alla Torre dell’Orologio che scandiva il tempo del vivere dei nostri antenati, un tempo fatto dal susseguirsi di momenti in un mare magnum che inesorabilmente scorre.

Il tempo e il mare sono due entità che vivono profondamente dentro noi pur essendo osservabili e misurabili, hanno una dimensione sia fisica che emotiva, sia razionale che metafisica, sia pratica che poetica. È il fascino di energie, di forze superiori sempre presenti nella nostra esistenza.

Tratteremo, il 4 ottobre all’interno di Vicoli di Mare, entrambe le sfaccettature di queste entità: l’arte ed il metodo scientifico. Seguiremo le tracce storiche della Città Vecchia che testimoniano la cultura, la fede e le tradizioni di un passato strettamente legato al mare, così come lo è il presente e sarà (si spera) il futuro.

Ricostruiremo il racconto partendo dai cambiamenti storici della società, notando come nel tempo si siano profondamente modificate le dinamiche sociali e personali di una città di mare e cercheremo così di dare un senso e una forma alla nostra esperienza del tempo e della memoria. Vi faremo vivere atmosfere uniche nelle stanze della Torre dell’Orologio che scandiva la vita della Città Vecchia.

Programma:

4 ottobre – I° turno ore 19 – II° turno ore 21

Visite Guidate tematiche nella parte bassa della Città Vecchia di Taranto, con visita alla Torre dell’Orologio.

Ritrovo Visite Guidate: Piazza Fontana – ore 19 e ore 21

Durata: 2 ore circa a turno

Ticket: 10€ a persona

Durante la serata è possibile visitare soltanto la Torre dell’Orologio dalle 18 alle 22.30 con un ticket di 5€ a persona.