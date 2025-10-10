Il prossimo 12 ottobre, in occasione della Domenica di Carta 2025, l’Archivio di Stato di Taranto invita a partecipare all’iniziativa: Domenica “in famiglia” Dalle storie alla Storia. Archivi di famiglia tra memoria personale e identità del territorio.

Ogni famiglia custodisce un frammento di Storia: documenti, corrispondenze e immagini che, insieme, raccontano la città e coloro che l’hanno abitata. L’Archivio di Stato di Taranto apre le proprie sale per un percorso dedicato agli archivi di famiglia e alle memorie private che raccontano la storia del territorio.

L’esposizione propone una selezione di documenti dal XVI al XX secolo tratti da alcuni fondi privati conservati presso l’Istituto; Pasquale Imperatrice, Piero Mandrillo, Carlo D’Alessio, e delle famiglie Acquaviva, Fanelli-Baldari e Perez Navarrete.

Tra i materiali esposti figurano carte nobiliari, corrispondenze epistolari, manoscritti, fotografie ed ex libris, raccolti per esigenze pratiche, interessi professionali o passione collezionistica. Questi documenti, nati nel quotidiano, offrono uno spaccato vivido della vita domestica, delle relazioni sociali ed economiche, degli interessi intellettuali e delle trasformazioni culturali della società, dando voce a storie private che si intrecciano con le vicende storiche più ampie.

Visite guidate all’Archivio di Stato

Il personale dell’Istituto accompagnerà i visitatori tra carte e protagonisti dell’esposizione, allestita nella sala di studio.

Mattina: ore 9:30 e 11:00

Pomeriggio: ore 16:45 e 18:00

La partecipazione è libera e gratuita, nel limite massimo di 15 persone per turno.

È consigliata la prenotazione scrivendo a: as-ta@cultura.gov.it

Nel corso della giornata sarà visitabile anche “Di vico in Postierla. Architetture e famiglie tra le carte d’archivio”, dedicata alla storia urbana e familiare della Città Vecchia di Taranto