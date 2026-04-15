Coop. Polisviluppo, Pro Loco di Taranto APS e Tarantinìdion APS organizzano:Visita guidata al Museo Etnografico Majorano. Domenica 19 aprile ore 10:30 Palazzo Pantaleo – Taranto vecchia SULLE ORME DI MAIORANO – Racconti e canti.
Visita guidata al Museo Etnografico Majorano, situato nel settecentesco palazzo Pantaleo, per riscoprire il patrimonio identitario che Alfredo Majorano ha donato alla sua Taranto.
Un viaggio tra la città di ieri e quella di oggi, scandito da racconti, canti e storia, per un’altalena di emozioni. Ticket 10,00€ (L’evento si svolgerà al raggiungimento della soglia minima di 10 prenotazioni)
Info e prenotazioni:
📞 347 9146213
📞 389 9935679