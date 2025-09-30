Sabato 4 ottobre 2025, dalle 19:00 alle 24:00, la Città Vecchia di Taranto si prepara a una nuova magia culturale con Taranto Vecchia 2025: Mare, Suoni e Memorie. Dopo il riscontro positivo della prima serata, l’evento — ideato dal Comune di Taranto con l’Associazione Culturale Archita Festival e la Basilica Cattedrale di Taranto — trasformerà vicoli, piazze, chiese e palazzi storici in un grande palcoscenico a cielo aperto. Tra concerti, teatro, performance e aperture straordinarie, il pubblico è invitato a immergersi nella memoria mediterranea di Taranto, riscoprendo il suo passato ma guardando anche al futuro, in vista dei Giochi del Mediterraneo 2026.

Quando e dove

L’evento si svolge sabato 4 ottobre 2025, dalle 19:00 alle 24:00 (alcune attività iniziano alle 18:30). Il palcoscenico è il centro storico di Taranto, con punti di spettacolo e di visita sparsi tra piazze, vicoli, chiese e palazzi antichi. L’evento è gratuito e aperto a tutti. È la seconda serata della manifestazione — la prima si è tenuta il 27 settembre, con il centro storico già “ripreso d’assalto” da un pubblico entusiasta.

Programma dettagliato

Durante la serata si alterneranno musica, teatro, letture animate, performance acrobatiche, installazioni visive, DJ set e aperture straordinarie di luoghi sacri e palazzi storici. Ecco il piano orario previsto:

Luogo / Piazza Orario / Evento Piazza Fontana Ore 22:00 – Il Giardino dei Semplici in concerto (celebrano 50 anni di carriera) Atrio Palazzo Pantaleo 18:30–21:00 – Letture animate e racconti per bambini

Ore 21:00 – Presentazione del libro “Barbaros Polemos” di Giuseppe Barbalinardo Piazzetta Monteoliveto Ore 21:00 – “Corri, Dafne!” spettacolo tratto dalle Metamorfosi di Ovidio Piazza Castello Ore 21:00 e 23:30 – Aerial Silk con Loredana Gaudio (Circo Pachamama) Piazza Duomo Ore 20:00 – Concerto “Da Vivaldi a Piazzolla” con l’Orchestra “Emozioni Sonore” Via Duomo 22:00–24:00 – DJ set Enzo Enriquez + videoinstallazioni Officina di Vj’s Mind Piazzetta San Costantino Ore 20:30 e 23:00 – Mr Big Circus Cabaret con Christian Lisco Piazza Municipio 19:00–24:00 – Area artigianato ed esposizioni creative Atrio Palazzo Galeota Ore 21:00 – Presentazione del libro “La Solitudine e le Relazioni Sostenibili” di Silvia Ruggiero

Ore 22:30 – Spettacolo teatrale “Da Carrieri a Leonida” Via Cava Ore 21:30 e 22:30 – Raymi, spettacolo di fuoco e percussioni con la compagnia Pachamama

Aperture straordinarie:

19:00–24:00 → Basilica Cattedrale San Cataldo, Palazzo Pantaleo, Chiesa di Santa Maria della Scala

19:00–22:00 → Chiesa San Giuseppe, Chiesa San Michele, Chiesetta Santi Medici, Sant’Andrea degli Armeni, Santuario Madonna della Salute

Come partecipare e consigli utili

L’ingresso a tutti gli spettacoli e visite è gratuito. Non è prevista prenotazione. Tuttavia, viste le strade strette della Città Vecchia e la probabile affluenza, si consiglia di arrivare con un certo anticipo, muoversi a piedi e sfruttare le aperture tra i luoghi programma. Un paio di suggerimenti pratici:

Indossare scarpe comode: si camminerà parecchio tra vicoli e saliscendi.

Portare una torcia o smartphone con buona batteria: per i percorsi meno illuminati.

Tenere sotto controllo il Meteo in Puglia per eventuali sorprese climatiche.

Consultare il punto informazioni “Info Point” presso la Galleria Comunale al Castello Aragonese.

Valorizzazione del centro storico e prospettive

“Taranto Vecchia 2025: Mare, Suoni e Memorie” fa parte di un percorso ambizioso di rigenerazione culturale e urbanistica del centro storico, in vista dei Giochi del Mediterraneo 2026. L’obiettivo è rafforzare il legame tra la città contemporanea e le sue radici mediterranee, far risuonare le sue memorie greche, e promuovere nuove forme artistiche in dialogo con il patrimonio architettonico. L’evento mira a raccontare Taranto attraverso la contaminazione tra storia e creatività contemporanea, rendendo viva la Città Vecchia come laboratorio culturale diffuso.

Vieni a vivere Taranto tra mare, suoni e memorie: il centro storico ti aspetta con atmosfere, emozioni e scoperta.