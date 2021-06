Torna anche quest’anno il progetto “Piccolo Eco-Cinema”, realizzato dall’associazione culturale “Snaporaz Film Production” con il sostegno dell’amministrazione Melucci.

Si riparte, inoltre, con una novità interessante: alla rassegna per bambini, infatti, si aggiunge una selezione di film per un pubblico più adulto, da vedere sul prato dei Giardini Virgilio che, come nel 2020, ospita il progetto.

La rassegna “Piccolo Eco-Cinema” prevede sei proiezioni, alle ore 19, già partite con questo programma:

● 12 giugno: “Toy story 3”

● 26 giugno: “Tom e Jerry”

● 10 luglio: “L’era glaciale 5”

● 17 luglio: “Alla ricerca di Dory”

● 7 agosto: “Coco”

● 28 agosto: “Inside out”

Anche la rassegna “Cinema pic-nic” prevede sei proiezioni, alle ore 21, già partite con questo programma:

● 14 giugno: “Joker”

● 28 giugno: “Birdman”

● 12 luglio: “Joy”

● 19 luglio: “Ghost in the shell”

● 9 agosto: “C’era una volta a Hollywood”

● 30 agosto: “Gran Budapest Hotel”