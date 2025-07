“Stefano Bollani, il grande pianista e performer internazionale, sta per arrivare a Taranto ed è un grande privilegio per noi chiudere la rassegna “Chiostro in Musica” voluta dalla Soprintendenza Nazionale al Patrimonio Culturale Subaqueo all’interno dell’antico chiostro di Sant’Antonio, proprio con un genio della musica riconosciuto come eccellenza italiana nel mondo”.

Non nascondono la loro soddisfazione la soprintendente nazionale, Francesca Romana Paolillo e il funzionario Angelo Michele Raguso, responsabile della sede operativa dell’ex Convento di S. Antonio e ideatore della rassegna che promuove tra musica e archeologia un nuovo modo di fruire del patrimonio culturale nazionale.

L’appuntamento realizzato nnell’ambito dell’Estensioni Music & Light Festival 2025 da Idea Show, chiude la rassegna di tre concerti evento che hanno scandito i mesi di maggio, giugno e luglio.

Stefano Bollani, in versione piano solo, è atteso all’interno del Chiostro e del colonnato del complesso di Sant’Antonio, nel cuore del Borgo di Taranto, il 28 luglio alle ore 20.00. Ma dalla data di presentazione del programma i biglietti sono andati sold-out nel giro di una settimana.

Sarà l’occasione per apprezzare uno spettacolo di grande levatura – spiegano gli ideatori della rassegna – perché con Bollani si è al cospetto non solo di un grande musicista, ma anche di un grande seduttore dapace di incantare il pubblico con un programma che spazia tra generi musicali diversi, che regala emozioni e sorrisi, riflessioni, e soprattutto è ogni volta differente dallo spettacolo della sera prima.

Una griglia di brani, dunque, ma anche tanta improvvisazione per l’istrionico pianista e compositore toscano che per le due ore di spettacolo dentro il Chiostro di Sant’Antonio non mancherà di farsi ispirare da un luogo misterioso, magico e suggestivo come l’antico palazzo monumento della storia tarantina, dalla costruzione nel ‘400 da parte del principe Del Balzo Orsini, al passaggio conventuale fino al periodo dell’utiizzo come carcere.

La musica di Bollani e il luogo dunque completeranno una magia difficile da dimenticare.