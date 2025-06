Per quattro giorni Taranto torna a essere la capitale europea dello Swing facendo arrivare da tutto il mondo i più importanti ballerini e maestri di danza, ma soprattutto tantissimi “fedelissimi” di questo movimento culturale, tutti in riva allo Jonio per una full immersion nella gioiosa atmosfera vintage Made in Usa.

Perché un festival swing è molto più che il contenitore di una serie di eventi, è un happening che vede convergere da tutto il mondo centinaia di appassionati per “vivere” giornate e nottate all’insegna della gioia e del sorriso, coinvolgendo e travolgendo tutti con la loro scatenata follia!

Da giovedì 12 a domenica 15 giugno torna il “Taranto Swing Festival”, la manifestazione che, organizzata anche in questa sesta edizione dall’Associazione ‘Be Swing’ da un’idea del Direttore artistico Nicky Pezzolla, in soli sei anni si è imposta a livello internazionale. Grazie alla presenza di alcuni dei “maestri di danza” e performer più importanti del mondo, per il “Taranto Swing Festival” arriveranno a Taranto centinaia di appassionati non solo da tutta l’Europa, ma anche dall’Australia e dalla Corea del Sud!

Dopo l’inaugurazione con uno specialissimo “Swing on Boat” su una motonave di Kyma Mobilità, la manifestazione avrà come epicentro il Mon Rêve Ecogreen Resort dove, grazie alla preziosa collaborazione della proprietà, nelle persone di Emilia Di Lello e Vincenzo Di Somma ci saranno serate e concerti a pagamento, mentre per tutta la giornata si terranno i workshop di danza; in questa meravigliosa struttura sul mare, inoltre, saranno allestiti mercatini vintage con abiti, accessori e vinili d’epoca, nonché un “hair & make-up corner” per un perfetto look retrò!

Saranno quattro giornate, infatti, vissute nell’atmosfera vintage americana che caratterizza i festival Swing in tutto il mondo e, soprattutto, con la musica che ha rappresentato la colonna sonora dell’America tra gli anni Trenta e Cinquanta.

«Tutti saranno contagiati da questa atmosfera – ha spiegato il Direttore artistico Nicky Pezzolla annunciando la manifestazione – perché lo swing è energia pura, ritmi travolgenti che ti avvolgono e catturano l’anima facendoti scatenare, danze che trasmettono gioia di vivere e voglia di divertirsi, ma anche acconciature e abiti retrò rigorosamente in stile vintage Made in USA, perché lo Swing è soprattutto un’autentica forma di cultura!».

Il programma della sesta edizione del “Taranto Swing Festival” (info e ticket 3335030498 – www.tarantoswingfestival.com – mail info@beswing.it) si apre con un evento al Piazzale Democrate di Taranto (ore 19.30 di giovedì 12 giugno – ticket € 30.00) dove, dopo un aperitivo e un’effervescente “social dance” sulla banchina, ci si imbarcherà su una motonave di Kyma Mobilità per lo “Swing on Boat”: è una crociera serale nei punti più suggestivi del Mar Piccolo e del Mar Grande di Taranto, con a bordo un concerto live degli Spaghetti Brothers sulle cui note balleranno i maestri e i performer del festival.

Dopo questo evento inaugurale il “Taranto Swing Festival” 2025 si “trasferisce” in pianta stabile presso il Mon Rêve Ecogreen Resort dove in ogni serata – a pagamento – è in programma prima un concerto live di band e cantanti internazionali, e poi un DJset in tema che vedrà scatenarsi in pista i docenti, performer e i ballerini presenti nel resort che, coinvolgendo i presenti, daranno vita a spettacolari coreografie in perfetto stile Swing!

Il Thursday’s Party di giovedì 12 giugno (start ore 21.30 – ticket € 30.00) prevede il “Puglia Tasting Experience“, un Dinner Street Food con prodotti tipici pugliesi seguito da un travolgente DJ Set.

Nel Friday’s Party di venerdì 13 giugno (start ore 22.00 – ticket € 20.00 fino alle 00.30 – oltre € 40.00 compreso after party), oltre alla travolgente presentazione dei teacher del festival, si alterneranno sul palco la Billy Bros. Swing Orchestra, un’elegante, sgargiante e folle orchestra di dieci Hepcats e una Lady guidata dallo straordinario e anacronistico Maurizio Meterangelo, e il trio Rock’n’Roll e Boogie Woogie bolognese “Black Ball Boogie”; a seguire è previsto l’After party DJ Set.

È particolarmente ricco il travolgente programma del Saturday’s Party (start ore 22.00 – ticket € 30.00 fino alle 00.30 e oltre € 50.00 con l’After party): oltre a una performance dei maestri di danza del festival, ci sarà il mozzafiato Burlesque Show di Ginevra Joyce, la campionessa mondiale di Classic Burlesque! Anche grande musica: nella serata ci sarà l’esibizione di Laura B, la cantante considerata per la sua voce straordinaria la regina del Rhythm & Blues, accompagnata a Taranto dai The Goodfellas, e del The David Hermlin Trio, un cantante e batterista, un clarinettista e un pianista, tre virtuosi del loro strumento che amano lo swing americano degli anni Trenta; a seguire è previsto l’After party DJ Set.

Gran finale con il Sunday’s Party di domenica 15 giugno (start ore 21.30 – ticket € 40.00), di fatto la serata conclusiva del festival in cui tutti i partecipanti vengono coinvolti nel “Mix & Match” Lindy Hop e Boogie-Woogie: è una gara di ballo a premi in cui, con la giuria composta dai teacher, tutti si esibiranno con partner estratti a sorte! Nel Dj Show “Vinyl Battle” si confronteranno invece i DJ del festival, mentre sul palco si esibirà nel suo Burlesque Show “Naturally Ginger”, nome d’arte di Sara Vianello!

Il Taranto Swing Festival 2025 è ufficialmente tra i progetti vincitori del Bando del Fondo Cultura e Turismo di Confapi Taranto, confermandosi come una delle manifestazioni culturali di punta per la promozione della città. Giunto ormai alla sesta edizione, il Festival porta a Taranto la magia della musica swing, della danza Lindy Hop e della cultura vintage Made in USA, coinvolgendo un pubblico ampio e trasversale e contribuendo in modo concreto all’animazione turistica e culturale del territorio.

La manifestazione gode del patrocinio del Comune di Taranto e può contare sul sostegno di importanti realtà del tessuto imprenditoriale locale, partner consolidati che credono nel valore della cultura come leva di sviluppo e attrattività. Accanto a loro, hanno scelto di sostenere il Festival anche numerosi sponsor privati che contribuiscono a rendere possibile un evento così articolato e di qualità. Un sostegno corale che testimonia il valore riconosciuto al Taranto Swing Festival, non solo come evento musicale e di intrattenimento, ma come vero e proprio progetto di marketing territoriale e di costruzione di immaginario positivo attorno alla città di Taranto.

I workshop e i teacher del Taranto Swing Festival 2025

Nelle giornate del festival nella prestigiosa cornice del Mon Rêve Ecogreen Resort ci saranno i workshop di danza swing: Lindy Hop, Boogie Woogie, Authentic Jazz, Charleston, Collegiate Shag, Balboa e Burlesque; le lezioni saranno tenute da insegnanti e performer di livello internazionale provenienti, oltre che dal nostro Paese, anche dagli USA, dalla Colombia, dalla Germania, dalla Francia e dalla Russia.

Ci saranno Marcus & Barbl, Dietmar & Nellia, Ksenia Parkhatskaya, Stephen & Karine, Mickey & Natalia, Dimitri & Alexsia, Filippo & Titti, William & Alice, Sara Vianello e Luca & Carlotta.

MC&DJ del Taranto Swing Festival 2025

Big Daddy, Misspia, Houserocking Cris, Crazyfinger, Mc Fly Dj e Dr. Jitterbug.

L’Associazione Be Swing

L’associazione Be Swing opera da sei anni nell’ambito dell’insegnamento delle danze Swing, prevalentemente il Lindy Hop, il ballo del sorriso. Obiettivo principale della associazione è il recupero e la promozione del carattere popolare e ‘di strada’ dello Swing attraverso il suonare e il ballare in spazi pubblici, aperti, nelle strade e nelle piazze, in corrispondenza soprattutto di luoghi culturalmente significativi, nonché la valorizzazione della cultura legata alle danze swing, che pur arrivando da lontano, ha un carattere universale, abbracciando trasversalmente nazioni, etnie ed eliminando barriere sociali.