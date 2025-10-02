Da martedì 7 ottobre a mercoledì 22 aprile, al teatro Orfeo di Taranto (ad eccezione del Requiem, in Concattedrale), i sedici concerti della Stagione Eventi musicali 2025/2026 realizzata dall’Orchestra ICO della Magna Grecia in collaborazione con il Comune di Taranto, la Regione Puglia e il MIC, Ministero della Cultura. Anche quest’anno, la partecipazione di istituti e attività di prestigio del territorio.

Fra gli artisti ospiti della della Stagione: Dee Dee Bridgewater, Richard Galliano, Jasmine Choi, Gloria Campaner, Raphael Gualazzi, Ermal Meta, Raiz, Stefano Fresi, le Div4s, proseguendo con le grandi arie d’opera, Piazzolla, la musica di Rachmaninov, Chopin e Mozart. Dirigeranno Piero Romano, direttore artistico della Stagione, Gianluca Marcianò, direttore principale dell’ICO, Maurizio Lomartire, Valter Sivilotti, Roberto Molinelli, Domenico Riina, Stefano Nanni, Alessandro Caldario, con i cori ARCoPu e L.A. Chorus diretti da Daniela Nasti con la direzione artistica del Maestro Pierfranco Semeraro.

«Una Stagione ricca di stelle – dichiara Romano – che arricchisce fortemente l’esperienza pluriennale dell’Orchestra ICO della Magna Grecia elevando l’offerta di esclusive ospitate sul palco del teatro Orfeo e nella città di Taranto; un’altra programmazione che ha fatto della nostra ICO punto di riferimento di progetti ospitati regolarmente su palcoscenici nazionali e internazionali: è questa la direzione nella quale proseguirà il nostro impegno, convinti di un grande e strategico giro di boa del nostro territorio».

Apre la trentatreesima Stagione di Eventi musicali dell’Orchestra ICO della Magna Grecia, martedì 7 ottobre alle 21.00 al teatro Orfeo il cantautore-pianista Raphael Gualazzi, con la direzione del Maestro Stefano Nanni. Lunedì 27 ottobre è la volta di Richard Galliano, direttore Domenico Riina. Giovedì 13 novembre, la giovane e virtuosa pianista Maria Varakina in Rach I, direttore Gianluca Marcianò.

Mercoledì 19 novembre, Dee Dee Bridgewater e il suo quartetto. A seguire, venerdì 5 dicembre il concerto del cantautore e compositore Ermal Meta (evento fuori abbonamento), con la direzione del Maestro Piero Romano e il Lucania Apulia Chorus diretto da Daniela Nasti. Venerdì 12 dicembre il mito di Fabrizio De Andrè con Stefano Fresi & Orchestra, dirige Angelo Nigro. Ingresso nel clima natalizio sabato 20 dicembre con Div4s At Christmas, dirige Maestro Roberto Molinelli.

Il 2026 si apre con Musica Mediterranea Immaginaria, giovedì 22 gennaio: protagonista Raiz, con l’Orchestra ICO della Magna Grecia diretta dal Maestro Enzo Campagnoli. Giovedì 29 gennaio, Valter Sivilotti dirige Parlami d’amore, protagonista il cantante, attore, polistrumentista siciliano Mario Incudine.

Sabato 7 febbraio tocca a Dardust, geniale pianista e compositore. Mercoledì 18 febbraio, Zarzuela Vs Opera, dirige Gianluca Marcianò; martedì 3 marzo, Chopin Concert, con la direzione di Maurizio Lomartire e Giuseppe Greco al pianoforte. Venerdì 13 marzo alle 21.00, invece, appuntamento in Concattedrale, inaugurazione del Mysterium Festival: Requiem di Mozart, con l’Orchestra ICO della Magna Grecia diretta dal Maestro Gunther Neuhold, l’ARCoPu e il L.A. Chorus.

Giovedì 19 marzo, LiberTANGO, con Gloria Campaner al pianoforte, Alessandro Carbonare al clarinetto, Mario Stefano Pietrodarchi al bandoneon, con i ballerini Chiara Benati e Andrea Vighi. Lunedì 13 aprile: Virtuosic Flute Concert, al flauto la coreana Jasmine Choi, con la direzione di Gianluca Marcianò. Domenica 19 aprile, Cajkovskij Piano concerto, direttore Vlad Vizireanu, Mariangela Vacatello al pianoforte. Infine, a chiusura della Stagione di Eventi musicali, mercoledì 22 aprile, Alex Wyse, con la direzione del Maestro Piero Romano.

Biglietti online: Vivaticket. Info: Orchestra ICO della Magna Grecia Taranto – Via Ciro Giovinazzi 28 (392.9199935). Sito: orchestramagnagrecia.it. Social: Facebook e Instagram