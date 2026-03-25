“Riti d’Amare”: la Settimana Santa si vive dal mare. L’iniziativa più suggestiva riguarda la serata di Giovedì Santo, 2 aprile.
A bordo della motonave Adria, Kyma offre una prospettiva privilegiata sulla fede tarantina: un tour speciale nel Mar Piccolo (dalle 23:00 all’1:00, imbarco ore 22:30) per assistere all’uscita della Processione della Beata Vergine Addolorata.
L’esperienza sarà arricchita da una degustazione di prodotti locali e musiche sacre. Il momento culminante avverrà a mezzanotte: quando la statua varcherà il portale di San Domenico, i passeggeri accenderanno piccole luci simboliche per unirsi idealmente al pellegrinaggio della Vergine verso il Borgo.
Informazioni e prenotazioni
Il costo del biglietto per l’escursione in motonave è di 15 euro (gratuito per i bambini sotto i 6 anni).
online: sul sito www.kymamobilita.it o tramite l’App Kyma.
in sede: Ufficio Vendite in Via D’Aquino n.21.
telefono: 099.4526785.